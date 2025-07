La senadora PRO libertaria por Córdoba, Carmen Alvarez Rivero, se involucró con un mensaje en X en el debate sobre la crisis de financiamiento de los municipios producto de la reducción en coparticipación federal que impuso el gobierno nacional. En realidad Milei profundizó la histórica inequidad en la distribución de impuestos en el pais con mayor brutalidad y sin ningún diálogo que busque acuerdos o parches. Esto en medio del plan de «cierre» de la Argentina que lleva adelante el presidente libertario. En este sentido ayer se anunció la clausura del instituto nacional del cáncer; de vialidad nacional; del Inta y el Inti, que se suman a centanares de amputaciones operadas en organismos vitales para la salud, la educación, la seguridad. Pero lo concreto es que la representante cordobesa, con fuertes vínculos en el círculo rojo empresarial de Córdoba, dijo ayer que en Córdoba sobran municipalidades y comunas. Que los cordobeses son menos del 10% de la pobración nacional y que representan 19% de los gobiernos locales. Que 427 municipios son demasiados para 4.000.000 de habitantes. En síntesis, para Alvarez Rivero el problema no es que Milei quite con brutalidad ilegal la coparticipación a las provincias y a los municipios del interior para financiar la «plata dulce» de Luis Toto Caputo, sino que, para Alvarez Rivero el problema es la existencia de los habitantes de cada ciudad, pueblo o caserío de Córdoba que pagan los impuestos a la Nación y que reclaman que se los devuelvan proporcionalmente de acuerdo a la ley.

No es dificil de comprender la lógica de Alvarez Rivero. En sus negocios familiares opera del mismo modo que sugiere en X para las municipalidades. Por ejemplo, cuando la pandemia paralizó la actividad hotelera (los Alvarez Rivero controlaban la franquicia del Sheraton Córdoba) no recurrieron a las ganancias acumuladas durante décadas en la explotación del hotel para financiar la coyuntura, sino que pidieron ayudas al Estado nacional y provincial. Y cómo eso no cubría todos los gastos más ganancias decidieron cerrar el Sheraton y dejar a los empleados sin trabajo. Luego, cuando se fue el Covid y volvió la ocupación hotelera y la rentabilidad al negocio, abrieron con otra marca (Quinto Centenario). Ahí están funcionando felices.

Así, la propuesta de Alvarez Rivero implica que el camino no es reclamar por una lógica distribución coparticipativa de impuestos. Para ella hay que pagar lo que se le ocurre a Milei y a Caputo para seguir timbeando en el carry trade; y si a los municipios no les alcanzan hay que cerrarlos. Asi de simple. Se trata de eliminar los pueblos y comunas. ¿Y que hace la gente de esos lugares?, no lo dice en X, pero seguramente la idea de la senadora PRO libertaria se vincula con el encomendarse a la divina providencia. En el Opus Dei enseñan eso como fórmula casi mágica.

En el mientras tanto, el círculo rojo sigue cosechando éxitos. Por ejemplo a través de las leyes de promoción y exensiones imposivas que le permitió a la familia Alvarez Rivero construir el ya mencionado hotel, más un shopping. Unidades que dan ganancias, y que cuando dejan de darlas se pueden cerrar. No municipios que dan pérdidas y que, encima, tienen historia, orígenes, identidades y lo peor de todo, habitantes, que son muy difíciles de cerrar.

No sabemos si la idea señalada se le ocurrió a la senadora que cobra 9 millones de pesos de bolsillo mensuales, o a su primo asesor y publicista que debe cobrar unos 4 millones, pero sin dudas el esfuerzo creativo puesto por ellos es notable.