El referente social cargó contra el Presidente, que aseguró que vetará las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia de discapacidad y expresó: «Si no te gusta, tomate el palo».

El dirigente social Juan Grabois repudió el anuncio del presidente Javier Milei, quien aseguró que vetará las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad aprobadas este jueves por el Senado y expresó: «Vos no estás por encima de la ley».

En su cuenta de X, uno de los líderes de la oposición cargó contra el mandatario aseguró: «Milei tenés que pagar las jubilaciones y atender a los discapacitados. Es ley». El descontento se lanzó tras la sanción del Senado que convirtió en ley dos proyectos clave que, según el Gobierno, compromete las cuentas públicas.

Además, agregó: «Vos no estás por encima de la ley. Se llama democracia. Si no te gusta, tomate el palo». El proyecto incorpora el 7,2% de incremento correspondiente a enero, que no había sido contemplado en el 12,5% otorgado por decreto en abril. También eleva el bono previsional, congelado hace 15 meses en $70.000, llevándolo a $110.000.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en un clima de tensión creciente, mientras la Casa Rosada denunció la validez de la sesión y anticipó que buscará judicializarla.