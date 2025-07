El avance de proyectos opositores activaron la interna en La Libertad Avanza. La ministra de Seguridad apuntó contra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta por habilitar el debate. Villarruel le recomendó que «antes de hacerse la picante repase la Constitución nacional».

La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió este jueves su accionar en el Senado y le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la culpó por el avance de los proyectos que el Gobierno intentó frenar.

“La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, señaló Villarruel, en alusión al pasado montonero de la jefa de la cartera de Seguridad.

La respuesta de la segunda en el orden presidencial llegó luego de que la ministra utilizara sus cuentas de redes sociales para acusarla de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” por habilitar la sesión en la que se iban a tratar proyectos de la oposición que el Gobierno resiste.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, le había ordenado Bullrich a Villarruel desde X.

En un duro descargo por la misma red social, la vicepresidenta le recordó a la ministra de Seguridad que “todos los argentinos saben de qué lado” se posiciona ella “en lo que a kirchnerismo se refiere” porque “siempre” los “combatió”.

“Los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”, chicaneó Villarruel, sobre la extensa y sinuosa trayectoria política de Bullrich, que empezó su militancia en la organización guerrillera Montoneros a comienzos de los años 70.

En tanto, la vicepresidenta defendió su decisión de abrir la sesión pedida por la oposición por razones estrictamente reglamentarias, de legalidad e institucionalidad democrática. “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no”, aclaró.

En su réplica, Villarruel no perdió la ocasión de aplicar un tiro por elevación al presidente Javier Milei y sostuvo que “entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente”.

“Dejo categóricamente en claro que las tres leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario”, explicó sobre su proceder.

Por último, le recordó a Bullrich que “el Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.

Minutos después la titular de Seguridad respondió «usted fue electa para terminar con el kirchnerismo» y volvió a expresar que la sesión no es legítima.