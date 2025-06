Wado de Pedro: “Administran el Estado para vaciarlo. El tiro les va a salir por la culata”

El senador Wado de Pedro advierte sobre el vaciamiento del Estado por parte del gobierno de Milei y denuncia la persecución judicial contra Cristina Fernández. Habla de unidad peronista, deuda externa y del rol de Caputo como agente del saqueo financiero.

El senador apunta al saqueo financiero del gobierno y llama a reorganizar el peronismo

En una entrevista encendida, el senador nacional Wado de Pedro no se guardó nada. Desde su ciudad natal de Mercedes, apuntó con dureza contra el gobierno de Javier Milei y su brazo ejecutor Patricia Bullrich. Acusó a la gestión libertaria de repetir la historia del saqueo económico con represión política, y defendió el liderazgo inalterable de Cristina Fernández de Kirchner. “Administran el Estado para vaciarlo”, denunció. Y lanzó una advertencia: “El tiro les va a salir por la culata”.

Un déjà vu de ajuste, deuda y represión

De Pedro trazó un paralelismo inquietante: “Se repite la historia argentina, hasta con los mismos personajes. Cuando no pueden darle respuestas a la gente, recurren a la represión y la persecución judicial”. En su análisis, el modelo de Milei es la continuidad del macrismo, con un Estado utilizado al servicio de un puñado de sectores financieros y corporativos.

“El gobierno actual ajusta a los jubilados, a los docentes, a los científicos, a los que hacen changas, a todo el sistema productivo nacional”, explicó. “Y cuando fracasan —porque estas recetas siempre fracasan— vuelve el peronismo para reconstruir desde abajo lo que ellos destruyeron”.

Cristina: vínculo indestructible con el pueblo

Consultado sobre el reciente acto masivo en Plaza de Mayo y el canto de “Vamos a volver”, De Pedro reivindicó el liderazgo popular de Cristina Fernández: “Ese vínculo con la gente no se rompe con ninguna causa judicial. La gente sabe que Cristina les cambió la vida. No es discurso, es memoria emocional, es historia viva”.

El senador relató cómo aún hoy muchas mujeres le cuentan que fue Cristina quien reconoció por primera vez su trabajo como amas de casa. “Eso no se borra ni con Clarín ni con ningún aparato de odio”.

Caputo, Vaca Muerta y los negocios del poder

Wado también se refirió a los ataques personales que recibió del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de cuestionar la emisión de bonos a 100 años. “En vez de contestar con argumentos, responde con insultos. Porque sabe que tengo razón”, sostuvo.

Y fue más allá: “Caputo no gobierna para la Argentina, gobierna para el sistema financiero. Son delincuentes de guante blanco que se fugan la plata y nos hipotecan el futuro”. Según De Pedro, con ese endeudamiento podrían haberse construido gasoductos, puertos e infraestructura clave para el desarrollo. “Pero no les interesa. Viven de la timba”.

“Les va a salir el tiro por la culata”

Para el senador, el intento de proscripción contra Cristina terminó reactivando al peronismo: “El peronismo estaba desorganizado. Pero ahora gobernadores, gremios, empresarios y vecinos que estaban alejados empezaron a ver la verdad. No es justo lo que están haciendo con Cristina”.

Wado insistió en que Cristina siempre advirtió que el ataque era contra los derechos del pueblo, no solo contra su figura. “Quieren borrar al peronismo del mapa porque es la única fuerza que puede devolverle dignidad a la gente”.

La unidad como bandera

Sobre la interna en la provincia de Buenos Aires, De Pedro fue cauto pero optimista: “Confío en el peronismo bonaerense. Hay que recuperar el diálogo y sentarnos todos a discutir la mejor estrategia para el 2027. El que junta más votos conduce. Pero siempre con un programa, no con voluntarismos”.

Aunque evitó nombrar candidatos, elogió el rol de Máximo Kirchner en la tercera sección electoral y valoró el reencuentro con los gobernadores como un paso clave hacia la unidad.

Wado de Pedro no esquiva los conflictos. Denuncia, interpela y llama a reorganizarse. En un momento en que el ajuste se profundiza, y la persecución judicial gana terreno, su voz emerge como la de un dirigente que no se resigna al repliegue. Su diagnóstico es claro: el gobierno actual no gobierna, saquea. Y la historia, una vez más, está a punto de repetirse.