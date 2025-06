Cristina Fernández volvió a sorprender a su militancia con un mensaje grabado que se trasmitió en el banderazo de Parque Lezama. La ex mandataria cuestionó el operativo de Patricia Bullrich en la puerta de su domicilio y expresó que es para «distraer».

Cristina Fernández grabó un audio que se transmitió en el banderazo que realizó la militancia peronista en Parque Lezama, en rechazó a la condena que la inhabilita a ocupar cargos públicos de por vida. La mandataria volvió a hablarle a una multitud que se congrego para apoyarla. En el mensaje contó cómo fue el operativo que Patricia Bullrich desplegó en la puerta del domicilio donde cumple con la prisión domiliaria y acusó al Gobierno de intentar «distraer» a la ciudadania. En ese línea denunció los índices de desocupación y los bajos salarios.

“Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa: su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país. El gobierno de De la Rúa, Macri y, ahora, como frutilla del postre, el de Milei”, dijo la ex mandataria.

Para Cristina, Bullrich solo tuvo el objetivo de “provocar”. “Esto de traer a la Federal lo hizo sin orden de judicial y con un claro objetivo: de provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido para obtener protagonismo”, resaltó la ex jefa de Estado en un mensaje grabado.

De forma irónica la dirigente exclamó que «la gente no come policías ni come a Cristina presa», refiriéndose a la situación económica del país. La ex presidenta criticó al gobierno Javier Milei por las últimas cifras de empleo: “Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”.

“Las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto”, agregó en referencia a la política económica del oficialismo.

En otro pasaje afirmó que el modelo de Milei “tarde o temprano se cae”. “Si el Estado no hace nada, y solo cobra impuestos, ¿solo va a quedar para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle? ¿cómo es el tema? Esto es un modelo insostenible en los hechos, que tarde o temprano se cae”, dijo la ex mandataria nacional.

«Solamente en las obligaciones fiscales, se llevaron fangotes de lo que corresponde a provincia. Salud, educación, no construyen obras públicas, no hacen nada que sea responsabilidad de gestión del Estado. Así cualquiera tiene superávit», siguió.

Al final de su discurso le pidió a la militancia que no vuelvan a su domicilio en Constitución: «Como hicimos una cosa muy linda en Parque Lezama, nos despedimos ahí y no vengan acá que están los cabezas de tortuga con escudos y cosas feas».