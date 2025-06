«Pueden encerrarme pero no a todo el pueblo argentino»: Cristina Kirchner habló ante un millón de personas en Plaza de Mayo

La expresidenta habló de manera telefónica ante un millón de personas en Plaza de Mayo luego de que el Tribunal Oral la notificara ayer de la prisión domiciliaria. El mensaje fue grabado previamente, pero luego salió en vivo para agradecer a los presentes por expresarle su apoyo este día.

La expresidenta Cristina Kirchner habló este miércoles ante un millón de personas en Plaza de Mayo, que se movilizó masivamente para expresarle su apoyo ante la condena por la causa Vialidad.

«Hay algo que deben entender todos y todas, incluso los del poder económico: pueden encerrarme, pero no pueden encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos«, expresó categóricamente la ex mandataria en referencia a la condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del mismo modo, llamó «cachivaches» a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 cuando deslizó que desconoce si tiene prohibido o no salir al balcón.

«Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia pero con coraje. Sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor profundo por esta Patria que tantísimas veces intentaron arrodillar pero que tantas veces supo levantarse», manifestó.

“Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogur”, advirtió nuevamente sobre el rumbo de la gestión económica de Javier Milei.

En ese marco, reafirmó: «El pueblo argentino ya lo demostró mil veces: sabe ponerse de pie, sabe resistir, sabe organizarse, sabe luchar y si lo expulsan también sabe volver. Volvió con Perón, volvió con Néstor».

«No sé qué me depara el futuro inmediato. No tengo la bola de cristal. Pero sí sé algo. Ya he pasado por casi todo en esta vida. Viví la dictadura. Viví multiples intentos de saquear el país y dejarlo sin derechos. Viví el ejemplo y el enorme sacrificio de Néstor. Y todo lo que nos costó construir aquella decada ganada no sólo en términos polítcos sino personales y de familia», señaló.

Y en el último tramo de su mensaje, expresó: «Desde la trinchera que sea voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar junto a ustedes. Tenemos pueblo, memoria, historia y patria. Vamos a volver una y mil veces. Lo pueblos finalmente siempre vuelven».