La mujer contó que descubrió su vínculo con el artista a los ocho años de edad, por una confesión de su abuela. El cuartetero, que la visitaba con poca frecuencia y aportó algunas cuotas alimentarias durante su niñez, se negaba a reconocerla como su hija biológica para no estropear su matrimonio. Deberá compensarla con más de 90 millones de pesos.

El cantante de cuartero Carlos «La Mona« Jiménez perdió un juicio con Natalia Jiménez Rufino, una mujer que lucha desde 2015 por ser reconocida como su hija biológica. El artista, de 74 años, deberá pagarle una suma millonaria de $92.213.040 luego de un litigio por daños y perjuicios.

De acuerdo con el fallo de la Justicia, que fue compartido en un programa televisivo este viernes, el músico “se negó sistemáticamente a conocerla a pesar de que sabía del embarazo de su madre”. Por este motivo, deberá pagar $40.314.000 por daño moral, y $51.899.040 por pérdida de chance pasada.

En rigor, Jiménez aún puede apelar el fallo, pero los abogados de ka mujer consideran que será difícil revertirlo. En el caso de que siga todo igual, Rufino Jiménez podría convertirse en la heredera legal del patrimonio de «La Mona».

Quién es la hija que «La Mona» negó durante años

Natalia Jiménez Rufino, de 40 años, fue concebida en una relación extramatrimonial de «La Mona» con Liliana Beatriz Echevarría, una joven con la que el músico tuvo un breve romance en secreto a finales de la década del 70. En aquella ocasión, Liliana tenía 18 años, y había viajado a Córdoba de vacaciones. El cuartetero estaba casado, por lo que debieron mantenerse ocultos.

Tras quedar embarazada, Liliana se lo confesó al artista, quien se negó a hacerse cargo de la relación para no estropear su matrimonio. La mujer volvió a Buenos Aires, donde tuvo a la bebé.

En tanto, según describió Natalia en una reciente entrevista televisiva, se enteró que era hija del cuartetero a los ocho años por una confesión de su abuela. El autor de «Quién se ha tomado todo el vino» nunca la reconoció legalmente como su descendiente ni se molestó en entablar un vínculo afectivo, sólo habría aportado algunas cuotas alimentarias durante su niñez. La abogada Carolina Farías, confirmó al diario El Doce que hubo algún contacto entre el músico y su hija, que apareció probado en la causa. “Es verdad que Jiménez la veía y que tuvo contactos esporádicos desde su nacimiento, tal como se probó en la causa con material fotográfico y filmográfico”.

La Mona Jiménez tuvo que reconocer por un fallo judicial a su hija de una relación extramatrimonial. (Imagen: Redes sociales)

A medida que Natalia creció, empezó a sentir que necesitaba completar su historia. “Hubo un momento que no aguanté más, que fue cuando yo fui mamá, y dije a mis hijos ‘lo voy a contar todo’”, relató este viernes en un canal televisivo. La mujer no quería que sus hijos se enterasen por terceros. Así fue como en 2015 inició el proceso judicial.

“Es mi identidad, yo quería saber con una prueba científica. Yo lo sé, porque tengo recuerdos, fotos con él, cartas, cosas que él me regaló“, aseguró en otra nota con El Doce.

En tanto, tras una prueba de ADN, en 2021 arrojaron un resultado positivo. Desde el entorno de «La Mona», según las palabras de Natalia, le ofrecieron reconocerla solo “si renunciaba a todos mis derechos”: «Cuando pregunté cuáles eran, me dijeron ‘la plata, boluda’”.

En aquel momento, el Juzgado de Familia de 8° nominación de Córdoba ordenó al Registro Nacional de las personas proceder a inscribir a Natalia Romina Taddei como “Natalia Romina Jiménez Rufino”.

El 10 de junio de 2025, se dictó un fallo definitivo relacionado con una compensación económica, «La actora sostiene que el padre se negó sistemáticamente a reconocerla a pesar de que ella sabía del embarazo de su madre y el vínculo filial que existía entre ellos. A sabiendas de su existencia, se desentendió de sus obligaciones paternas de alimentos, crianzas, salud, cuidados y necesidades, quedando todo a cargo de su madre. Se vio la demandante privada de su identidad al no poder acceder al emplazamiento de un estado civil», expresa el fallo.

Del otro lado, la familia reconocida del cantante remarcó que no tiene interés en entablar un contacto. «Ellos me niegan. Me niegan desde el momento uno, del momento cero, porque para ellos son únicos. Están diciendo que yo soy extramatrimonial, que mi mamá lo conoció en un burdel… Ellos eran tan imposibles, eran malos, era todo dinero«, concluyó la mujer.