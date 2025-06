Los sorteados denuncian una usurpación

En un acto cerrado, con un estricto cerco policial, la ministra de Seguridad anunció la entrega de unos departamentos del edificio Sagol a un grupo de policías en medio de numerosas irregularidades. El complejo urbanístico fue construido durante la gestión de Alberto Fernández en el marco del ex programa Procrear y adjudicados en 2023 a 160 familias del distrito de Avellaneda.

En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear –el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía–.

Mientras la atención pública y mediática se concentró este martes en las repercusiones por la ratificación de la condena y la proscipción política a Cristina Fernández de Kirchner, la funcionaria entregó estas viviendas de un modo cuasi clandestino a un puñado de agentes de las Fuerzas Federales, en un acto que se ocultó de forma hermética mediante un gran operativo policial —para evitar llamar la atención de los medios y la opinión pública— a pocas cuadras de la estación de trenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, del partido bonaerense de Avellaneda.

Sin embargo, como se indicó en este diario, esas viviendas ya tenían nombre y apellido. Habían sido sorteadas y adjudicadas a diferentes familias en diciembre de 2023, cuando Procrear aún funcionaba como una política pública de alcance federal para solventar los problemas en el acceso a la vivienda propia.

Más de 40 familias denuncian haber esperado en vano durante todo 2024 una respuesta de la ex Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Tras presentar numerosos recursos judiciales ante la Nación y los bancos asociados al programa, siguieron con las manos vacías.

En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. «Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada», cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear, a Página|12. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, «entre otros laburos», y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

«La verdad es que estaba muy ilusionada, y sinceramente, el gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificio. Todas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión«, sostuvo.

El robo blindado

El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. «Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)«. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

Las familias que habían ganado el sorteo del Procrear reclaman acceder a sus viviendas.

«Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros», criticó.

«Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata«, espetó.

Los departamentos del edificio Sagol de Avellaneda ya habían sido adjudicado.

Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró a este medio que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de «abrir un amparo colectivo«.

«Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación«, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

«Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400 mil a 800 mil pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes», lamentó.

A través de la cuenta de Instagram «sagolenlucha», los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

La motosierra de Milei y el «plan» de Bullrich

El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de «un plan más ambicioso» para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que «hay otras viviendas en otras partes del país» construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas «a la operatividad de las fuerzas federales”.

Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará «vida a la comunidad» local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

«Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahí. Eso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminar, como tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrear, al que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

Bullrich culminó anunciando que esos departamentos «serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediarios, bajo reglamentos internos ya establecidos«. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.