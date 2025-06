En mayo, las ventas cayeron tanto a nivel mensual como interanual

Bolsillos vacíos y supermercados también

El consumo masivo se contrajo 3,2 por ciento, sobre abril. El miedo a no llegar a fin de mes. La baja de la inflación no alcanza para reactivar las compras.

El consumo masivo no repunta y mayo no fue la excepción. En el quinto mes las compras en supermercados y autoservicios cayeron 3,2 por ciento respecto de abril y también hubo una contracción versus mayo de 2024, cuando se venía a pique fruto del ajuste y la incertidumbre provocada por el gobierno de Javier Milei.

Según un relevamiento privado, si bien las unidades por ticket aumentaron 2,6 por ciento intermensual en mayo, la cantidad de ticket emitidos cayó 4,1 por ciento. Es decir, se compra menos en los supermercados en un contexto donde la recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los servicios se llevan buena parte de los ingresos.

Casi todos los indicadores que releva el informe sobre consumo masivo de Focus Market dieron mal. Las ventas cayeron 3,2 por ciento respecto a abril y retrocedieron 0,9 por ciento interanual. Este último dato es más llamativo porque la base de comparación es muy baja: la actividad económica estaba paralizada por el ajuste de la administración Milei apenas asumida la presidencia. Pero también se retrajo la cantidad de tickets emitidos, es decir que la gente compra menos y va menos al supermercado, porque los ingresos no acompañan aún pese a la baja de la inflación.

“En los últimos meses, los datos oficiales muestran una desaceleración de la inflación, lo que en teoría debería permitir cierta recomposición del ingreso real. Sin embargo, este fenómeno no se traduce automáticamente en una mejora en el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de clase media. Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza de precios en los servicios producto de la corrección de precios relativos de la economía previo resta capacidad de consumo en bienes”, sostiene Damián di Pace, director de Focus Market.

El alza en los servicios puede verse en las tarifas de luz, gas, agua, también en el transporte público, los colegios privados, la medicina privada. De hecho, la inflación en servicios interanual llega a 72,4 por ciento y en bienes es del 33,1 por ciento.

“La recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los ajustes paritarios resultan insuficientes para revertir la caída acumulada del ingreso real«, agrega di Pace. En el primer trimestre del año la mayoría de los gremios cerraron acuerdos por debajo de la inflación: el 80 por ciento de los convenios salariales quedó por debajo de la suba de precios del 8,6 por ciento, acumulada en el período. El caso paradigmático fue el de Comercio, el gremio más numeroso del país: había acordado un aumento del 9,6 por ciento con los empresarios para el período abril-junio pero desde el Gobierno pidieron que no superasen al 3,0 por ciento.

“Los indicadores positivos a nivel macroeconómico son un logro aunque la clase media aún no lo percibe en su economía doméstica”, señaló di Pace.

El peso de las tarifas de los servicios públicos y privados explica mucho de este cepo al gasto en consumo. “La expectativa está puesta en una mejora sostenida del salario real, crecimiento de la actividad económica y una estabilidad más prolongada para generar confianza (…) Las empresas de consumo masivo ya están ajustando estrategias: promociones selectivas y reforzando presencia en canales de cercanía con descuentos y 2×1”, afirma el consultor.

El valor del ticket promedio en supermercados fue de 8.415 pesos en mayo. La cantidad de tickets cayó 4,1 por ciento respecto a abril pero también versus mayo de 2024 un 10,0 por ciento. Las unidades por tickets, en tanto, aumentaron aunque menos respecto a abril y contra mayo. “Este nuevo ciclo no se caracteriza por euforia, sino por cautela –analiza di Pace como oposición al ciclo de stockeo que se dio en períodos de alta inflación para anticiparse a los aumentos-. La baja de la inflación no es suficiente para reactivar el consumo. El comportamiento del consumidor muestra que el daño al poder adquisitivo fue profundo, y que el miedo ya no es a que suba el precio, sino a no administrar el ingreso para llegar a fin de mes”.