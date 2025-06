Ariel Pereda, director nacional del INTA, advirtió que el gobierno de Javier Milei está desmantelando sistemáticamente una de las instituciones científicas más prestigiosas del país. Denunció recortes presupuestarios del 25%, despidos masivos, venta de tierras productivas y una avanzada sobre el directorio para controlar políticamente el organismo. “Esto es una intervención encubierta”, dijo. Y advirtió: “La ciencia no sobrevive a los caprichos de turno”.

“El INTA hace un año y medio que viene reduciendo su planta de personal”. La frase de Ariel Pereda no busca convencer: busca alertar. Como director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, elegido por concurso en 2023, no habla por impulso sino por desesperación. Por primera vez durante la gestión libertaria de Javier Milei, Pereda rompió el silencio en una entrevista con Radio Con Vos y advirtió lo que muchos sospechaban pero pocos se animaban a confirmar: el gobierno nacional está ejecutando un plan sistemático para desguazar el INTA, vaciarlo de contenido, de autonomía, y de futuro.

Con un recorte presupuestario cercano al 25% y la eliminación de más de mil puestos de trabajo, el INTA –una institución con 70 años de historia, reconocida por su aporte a la innovación agropecuaria, la ciencia y la producción– se enfrenta hoy a su mayor crisis institucional desde su creación en 1956. No es casual: la motosierra libertaria no perdona ni a quienes alimentan al país.

“Los argentinos comen todos los días tecnología del INTA sin saberlo”, explicó Pereda. Pero ese plato diario que llega a la mesa gracias a décadas de investigación y desarrollo, está ahora en riesgo por una política que desprecia el conocimiento científico, criminaliza al trabajador estatal y apuesta al saqueo, no al progreso.

El detonante del pronunciamiento público fue una declaración del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el INTA está “sobredimensionado” y que “sobra gente y sobran autos”. Pereda respondió con una contundencia inusual: “Lo que dijo Sturzenegger son mentiras. Sin vueltas. Hoy tenemos mil trabajadores menos que hace un año y medio. Y los vehículos no son privilegios: son herramientas para recorrer un país que va de Ushuaia a La Quiaca. El INTA tiene presencia territorial en todo el país, en cada pueblo, al lado del productor”.

El argumento libertario de “achicar el Estado” colapsa ante la realidad: no hay gordura que recortar, porque el cuerpo ya está flaco. La planta del INTA se mantiene estable hace más de 20 años, con pequeñas variaciones. Y lo que está en juego, como bien dice Pereda, no es sólo presupuesto: es soberanía, conocimiento, innovación y futuro.

Más allá del ajuste económico, hay un movimiento aún más peligroso en marcha: el intento del gobierno de tomar control del directorio del INTA, modificando su histórica composición dominada por el sector productivo y académico. Actualmente, 7 de los 10 directores del organismo provienen del agro y la ciencia. La propuesta del oficialismo es alterar esa mayoría para que el poder político (y más específicamente, el oficialismo libertario) controle las decisiones estratégicas del instituto.

Es, en términos llanos, una intervención política encubierta, que dinamita el equilibrio institucional que permitió al INTA sobrevivir incluso a los gobiernos más hostiles. Pereda no duda: “Esto pone en riesgo el carácter federal y técnico del organismo. Si el INTA cambia según el color político del momento, no se puede hacer ciencia ni planificar a largo plazo”.

El ataque no termina ahí. El gobierno ya remató un edificio del INTA en Palermo, vendió 40 hectáreas en Salta y tiene en la mira otras tierras productivas donde se hace investigación aplicada. El INTA posee unas 100.000 hectáreas a nivel nacional que cumplen funciones científicas y productivas. Ahora, esas tierras están siendo ofrecidas como botín de guerra al capital privado.

“El cientificidio”: salarios de hambre y fuga de cerebros

Pereda también denunció los salarios de indigencia que perciben los investigadores, tanto en el INTA como en el CONICET: “Un científico que se formó durante 15 años está ganando un millón de pesos, con suerte. Y ese es uno de los mejores, porque para entrar a la carrera científica en Argentina hay que ser excelente. Lo que se está haciendo es un cientificidio. Están matando la ciencia”.

La combinación de ajuste, desprecio ideológico, precarización laboral y venta de patrimonio es letal. No se trata de una poda presupuestaria: se trata de una demolición planificada del sistema científico argentino. Y lo peor, advierte Pereda, es que los efectos de este vaciamiento no se ven mañana. Se ven dentro de cinco, diez o quince años, cuando el país necesite respuestas tecnológicas, conocimientos estratégicos o herramientas productivas que ya no estarán, porque habrán sido destruidas por una motosierra mal calibrada.

El silencio como cómplice

Pereda decidió hablar porque, según sus propias palabras, “el silencio ya era contraproducente”. La magnitud del vaciamiento es tal que ya no se puede disimular con tecnicismos ni con internas institucionales. “Somos una de las instituciones científicas más valiosas del país. Y nos están desarmando. La sociedad tiene que saberlo”, cerró.

Lo que está en juego no es un presupuesto. Es una idea de país.