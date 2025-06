El modelo económico libertario no es un plan, es una liquidación acelerada de activos nacionales. Alfredo Zaiat advierte que el rumbo actual es insostenible, incluso con el oxígeno del FMI y los blanqueos.

En una entrevista en Futurock, Alfredo Zaiat explicó con crudeza el verdadero problema del modelo Milei-Caputo: no sólo es socialmente criminal, sino también económicamente inviable. Con una economía bimonetaria, sin acceso al crédito y un dólar ficticio, el experimento libertario no tiene futuro. Se vive de reservas que se evaporan a ritmo récord mientras se destruye el entramado productivo. El ajuste no es la solución, es el síntoma del saqueo.

Hay algo más peligroso que un ajuste: un ajuste con relato épico y aplausos de los mercados. El gobierno de Javier Milei, con Luis “Toto” Caputo como su ejecutor financiero, presenta sus políticas como una cruzada moral contra “la casta”, pero lo que Alfredo Zaiat describe en su paso por Crónica Anunciada es otra cosa: una arquitectura de saqueo.

“La economía argentina es bimonetaria, altamente endeudada en dólares, sin acceso al mercado voluntario de capitales y con una inflación todavía muy elevada. En ese contexto, el gobierno actual está dilapidando los pocos dólares que tiene”, resume el periodista económico. Y lo dice sin matices.

Argentina travel packages

La bomba de la devaluación

El 13 de diciembre de 2023 quedó marcado como un día de infamia económica: la devaluación de 118% en una sola jornada fue la más abrupta desde la salida de la convertibilidad. “Fue el ajuste cambiario más grande en un día desde Isabel Perón hasta ahora”, explicó Zaiat. Ese movimiento no solo encareció drásticamente los precios internos, sino que puso en marcha una maquinaria de transferencia de ingresos brutal: de los trabajadores hacia los exportadores, de los sectores populares al sistema financiero.

Pero lo más grave no fue solo el golpe a los salarios. La megadevaluación generó un espejismo: en el corto plazo, mejoró el saldo comercial. Las importaciones se frenaron por la recesión, y las exportaciones retenidas salieron en masa para aprovechar el nuevo tipo de cambio. Resultado: superávit comercial inflado y artificial.

Ese espejismo duró poco.

Dólares que entran… y se evaporan

“En el primer semestre se fumaron ese superávit. Y cuando vieron que los dólares ya no alcanzaban, recurrieron al blanqueo”, detalló Zaiat. El llamado Régimen de Regularización de Activos fue presentado como un éxito: ingresaron alrededor de 21 mil millones de dólares no declarados. Pero lo que no se dijo es que esos dólares no se usan para inversión ni desarrollo. Son un parche momentáneo, otra dosis para el adicto.

Zaiat es tajante: “Con el blanqueo consiguieron un éxito extraordinario. Eso les duró dos meses. Es un poquito más que el último paquete del FMI. Después vino el rescate del Fondo, el Banco Mundial y el BID, que pusieron 14 mil millones de dólares. ¿Y qué hicieron con eso? Se lo siguen fumando. Caputo hace lo que mejor sabe hacer: dilapidar dólares. Ya lo hizo con Macri”.

Caputo, el reciclador del fracaso

Luis Caputo no es un recién llegado. Su nombre está indisolublemente ligado al fallido modelo macrista que terminó en una crisis de deuda monumental. Fue él quien condujo al país al acuerdo récord con el FMI en 2018, el mismo que hoy se sigue pagando. Su regreso, con Milei, no trajo innovación, sino continuidad del desastre.

“¿Quién me mandó a hacer Dante Inverio, Dios?”, ironiza Zaiat, en referencia a la empresa offshore de Caputo que quedó expuesta durante su primera gestión. Pero la realidad no es graciosa: este “experto” en finanzas repite la misma fórmula sin aprender nada. O peor aún, sabiendo exactamente lo que hace.

Porque el modelo no busca solucionar los problemas de la economía. Busca transferir renta, garantizar negocios para unos pocos y sostener una ficción financiera mientras dura. Zaiat lo define con precisión quirúrgica: “Esto es insustentable. Y no lo digo solo por lo social. Lo digo porque no cierra por ningún lado”.

El FMI, el oxígeno del ajuste

A medida que se agotan los dólares comerciales, el gobierno recurre a una vieja adicción argentina: el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El mismo organismo que Milei prometió “patear” en campaña, hoy vuelve a funcionar como proveedor de dólares para tapar agujeros.

Argentina travel packages

El FMI, el Banco Mundial y el BID aportaron otros 14.000 millones. No alcanzó.

Zaiat lo pone en términos crudos: “Este modelo no tiene perspectiva de ingreso sostenido de divisas. Ni por exportaciones, ni por inversión, ni por crédito externo. ¿Y entonces? Están quemando las reservas para sostener un tipo de cambio artificial, pagar deuda y bancar importaciones”.