El diputado cordobés de Unión por la Patria habló con La Nueva Mañana sobre las internas en el kirchnerismo, la relación con el PJ cordobés y las resistencias al ajuste y la represión del gobierno de Milei.

En un mes –mayo- en el cual han tenido lugar acontecimiento políticos de relevancia a nivel nacional LNM dialogó con el diputado cordobés Pablo Carro respecto a cómo se analizan –desde el espacio del cual forma parte- los acontecimientos políticos sucedidos y los que están por venir en los tiempos próximos.

¿Cuáles son las principales reflexiones a las que arriban desde su espacio político respecto a la votación sobre Ficha Limpia que tuvo lugar el 7 de mayo? ¿Los sorprendió el resultado final?

-Si bien el resultado de la votación en el Senado fue un poco sorpresivo, nosotros entendimos siempre el proyecto como un intento de persecución, de proscribir a la ex presidenta Cristina Fernández. Sobre todo la causa vialidad fue siempre, para mí, un verdadero mamarracho; completamente viciada, armada y desplegada con un fin específico. Puntualmente respecto de la votación en el Senado, creo que el hecho de que los senadores de Misiones se hayan comportado así dice mucho de la relación que tiene el presidente Javier Milei con los gobernadores. Milei promete mucho, pero da poco, entonces suele ocurrir que le devuelven justo lo que él da, nada. El otro escenario posible puede haber sido que, desde el gobierno, se les haya pedido a esos gobernadores que no acompañen el proyecto. No lo sé, pero ambas cosas pueden haber ocurrido. Yo creo que La Libertad Avanza quiere que Cristina juegue, quiere disputar con ella. En ese planteo, a ellos les convenía que Ficha Limpia no saliera. Además de ser inconstitucional, es una locura que estemos discutiendo si alguien con una condena que no está firme puede o no presentarse a elecciones, como si eso fuera la prioridad de la Argentina de hoy. Mientras tanto, nuestros jubilados cobran la mínima y no llegan ni a la mitad del mes. Las universidades están al borde del cierre por falta de presupuesto. Y las y los pibes, lo más cercano que tienen a algún tipo de formalidad laboral es un monotributo que ni siquiera pueden pagar. Y lo peor es que se llenan la boca hablando de “Ficha Limpia”, vendiéndola como una cruzada republicana, pero cuando se propone incluir delitos como violación, evasión o fuga de capitales, se niegan. ¿Dónde está la integridad que dicen defender? Se nota que no quieren “limpiar” nada, solo armar una puesta en escena para seguir hablando entre ellos mientras el pueblo la pasa cada vez peor. Si tanto les preocupara la honestidad y la rendición de cuentas, Karina Milei debería haber asistido al Congreso a explicar su participación en el esquema de la estafa con la cripto moneda $LIBRA, y no lo hizo. Hay una doble vara para todo; desde el Gobierno sienten que nadie los puede obligar a dar explicaciones y se equivocan.

¿Qué valoración tienen de la actitud de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), apoyando positivamente Ficha Limpia?

-Respecto de este y otros temas, no me sorprende para nada que Hacemos Unidos por Córdoba acompañe este tipo de medidas, vienen siendo unos lacayos de cada proyecto que presenta LLA y el PRO. Sin ir más lejos, la última sesión en la que íbamos a tratar el alivio económico a jubilados no obtuvo quórum porque tres diputados que responden al Gobernador Llaryora no bajaron al recinto. Creo que muchos cordobeses y cordobesas pensaron que Martín venía a renovar el partido provincial y la verdad es que te diría que sigue más a fondo la receta de Schiaretti, ser un cumplidor serial de las órdenes que le bajan los gobiernos de derecha desde Buenos Aires. Y quienes viven en la provincia de Córdoba pagan las consecuencias de esas decisiones.

«Hay sectores dentro de nuestro espacio que encuentran puntos de conexión con algunos actores del peronismo cordobés».

¿Cómo toman que el candidato a legislador por CABA, Leandro Santoro, haya expresado públicamente que él toma como modelo al tipo gobierno que se lleva adelante en la provincia de Córdoba? ¿Hay una línea en común de ese pensamiento con ciertos sectores del espacio al cual usted pertenece?

-La expresión que tuvo Santoro respecto del llamado modelo cordobés tiene sentido para Leandro porque él estaba buscando ese voto que no era el nuestro precisamente. No debemos olvidar que Larreta y Schiaretti han tenido una relación bastante estrecha. Creo que estaba apuntando a ese electorado, yo tengo opiniones muy diferentes. Quien habita esta provincia sabe que la cosa viene muy jodida; las y los trabajadores estatales perciben salarios por debajo de la canasta básica, la informalidad laboral creció exorbitantemente, la inflación supera la media nacional, sospechas de corrupción que el gobierno provincial no puede explicar. Más allá de eso, creo que Santoro hizo una muy buena elección en CABA, es una persona muy preparada y llevó adelante una campaña realista, a diferencia de otros candidatos y candidatas. Hay sectores dentro de nuestro espacio que encuentran puntos de conexión con algunos actores del peronismo cordobés -como lo llaman-; inclusive en la Cámara de Diputados hemos votado de manera conjunta algunas veces y muchas otras junto a Natalia de la Sota. Con ella nos hemos encontrado en el mismo camino respecto de cuestiones relevantes como el endeudamiento, la preocupación por nuestros jubilados, la educación pública, entre otros. Sin embargo, no terminamos de comprender esa vocación del PJ cordobés de acompañar las medidas crueles e injustificadas del gobierno nacional. El gobernador no se anima o no quiere diferenciarse de Milei y si bien entendemos que a los gobernadores les conviene entenderse con el Ejecutivo nacional porque dependen de él en gran medida, la verdad es que no se han enviado a Córdoba las partidas que le correspondían desde que gobierna Milei. Es más bien una entrega en un movimiento unidireccional. Eso es incomprensible, y creo que Llaryora lo va a terminar pagando caro.