«El décimo default no es una fantasía demasiado lejana»

La ex presidenta Cristina Kirchner consideró esta tarde que «de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana» en el país.

La ex mandataria remarcó que «con el RIGI, al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda».

«¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski​ al otro?», planteó la ex jefa de Estado.