El oficialismo local no logró contener el avance de La Libertad Avanza y quedó relegado al tercer lugar, después de Leandro Santoro. «No son los resultados que esperábamos», reconoció Silvia Lospennato.

Este domingo las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires marcaron un hecho histórico: después de 18 años el PRO (que se presentó esta vez bajo el sello de Buenos Aires Primero) sufrió su primera derrota en las urnas en el territorio que lo vio nacer.

Y la caída fue mayor si se tiene en cuenta que el oficialismo porteño no logró ganar en ninguna comuna. Fue, definitivamente, un domingo negro para el partido creado por Mauricio Macri en 2003.

Un dato marca el panorama como ningún otro: la Comuna 2, un bastión del macrismo en el siglo XXI, fue la punta de lanza de La Libertad Avanza en estas eleciones legislativas. Allí Manuel Adorni sacó el 37,90 por ciento (31.067 votos). Atrás quedó Silvia Lospennato, la candidata del PRO, con el 22,48 por ciento (18.425 votos). En tercer lugar, Leandro Santoro, quien alcanzó el 16,54 por ciento.

La comuna 14, que contiene al barrio de Palermo, fue la segunda en caudal de votos para el mileísmo: 43.984 votos (35,06 por ciento) obtuvo en ese lugar Manuel Adorni, quien desplazó al PRO al segundo lugar, que obtuvo 26.018 votos, el 20,74 por ciento. Muy cerca estuvo Leandro Santoro, con el 20,36 por ciento.

El mapa porteño quedó casi perfectamente dividido en dos, entre La Libertad Avanza y Es Ahora Buenos Aires. El PRO no figuró en ninguna comuna. Con las comunas históricamente amarillas copadas por el violeta del oficialismo nacional, Lospennato apenas alcanzó el segundo lugar en Recoleta, Palermo y Belgrano.

En los comicios legislativos de 2021 el PRO había sacado el 46 por ciento de los votos totales y la ciudad se había teñido casi completamente de amarillo, a excepción de la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), donde había triunfado Leandro Santoro.

Lospennato: «No son los resultados que esperábamos»

Minutos después de conocerse los primeros resultados oficiales, Silvia Lospennato subió al escenario del búnker del PRO, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, y reconoció rápidamente la derrota.

«No son los resultados que esperábamos», reveló Lospennato, antes de agradecerles a los fiscales y los militantes del PRO que participaron de la elección.

Y agregó: «Esta fue una campaña muy difícil, llena de insultos, de noticias falsas. Una campaña que cruzó todos los límites y eso no es un chiste, eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo, todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota porque no le hace bien a nuestro país que nuestra discusión sin reglas de la democracia. En lo personal tengo que decirles que intentaron de todas las formas posibles quebrarme, pero no lo lograron y estamos acá de pie y seguiremos dispuestos a cumplir con el mandato de los porteños que nos eligieron».

«Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo»: el mensaje de Javier Milei al PRO

Tras la victoria de Manuel Adorni en las elecciones legislativas 2025, en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador, el presidente Javier Milei fue el segundo en tomar la palabra.

«La verdad que es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país«, sostuvo el mandatario.

«Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno porque entendiendo el desafío histórico le pusieron el cuerpo a la campaña. Esto no hubiera sido posible si no fuera por el Triángulo de Hierro: Santiago Caputo y el gran arquitecto, el gran jefe Karina Milei», sentenció.