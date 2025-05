En medio de acusaciones del PRO y una defensa frágil del oficialismo, quedó flotando la idea de que Milei intervino para que Ficha Limpia naufragara en el Senado.

La sensación político/social que ha dejado el tránsito de los días transcurridos entre el domingo 4 y el día de hoy –sensación que comparativamente podría asociarse con aquella que suele llamarse “persistencia en boca” (en el mundo de catadores y summelieres de vinos)- es que la ciudadanía asistió a una grandilocuente puesta en escena, centrada en el tratamiento en el senado de la Ley de Ficha Limpia, que resultó ser un fiasco premeditado con el fin de desviar la atención de los múltiples problemas -muchos de ellos insolubles- que enfrenta la actual administración nacional a cargo de Javier Milei. Problemas en los cuales el mismo gobierno se ha metido -o ha creado-.

Ficha Limpia, ¿un fracaso exitoso?

Durante el mismo miércoles causaba estupor el desparpajo inusitado con el cual gran parte del sector político nacional, que desea quitar de una vez y para siempre a Cristina Fernández de la política -inclusive quitándole la vida-, se pavoneaba en los medios con los cuales comparten intereses festejando por anticipado un resultado “cantado” en la votación que tendría lugar -horas después- en el Congreso Nacional. Luego, caída ya la ley, los rostros de los festejantes habían mudado a -como se dice- caras de velorio, muchos de ellos con rictus espectrales. En pleno duelo de asimilación del impacto fatal que resultó la votación comenzó una danza atolondrada y furiosa –tal pareciera ser el signo de estos tiempos- de reparto de culpas y denuncias de traición entre los sectores más reconocidos de la derecha (LLA y PRO). Como fuere -por voluntad de Milei o no- lo cierto es que el desaguisado impactó –negativamente- de lleno en la imagen del presidente. Esto se vio reflejado en las encuestas y en –donde más le duele- redes sociales. Allí –en las redes- una de cada 5 menciones a Milei fueron por Ficha Limpia (con un 81% de menciones negativas –según la consultora AdHoc). Esto resultó así debido a que la idea, difundida mayormente por el macrismo, de que existe un pacto entre Milei y el kirchnerismo logró instalarse de manera inamovible. A la instalación de esta idea colaboraron fuertemente dos notas –de Clarín y La Nación- en la cuales se da cuenta de una confesión por parte del mandamás misionero, Carlos Rovira, reconociendo que la caída de la ley fue pedida por el propio Milei. «Lo pidió Milei», fue el textual del título de la nota de Clarín. Rovira -hasta el momento- no ha desmentido las publicaciones citadas. Por otra parte, sabido por todos el carácter destemplado del presidente, llamo poderosamente la atención el ínfimo comentario que publicó en redes luego de una derrota tan sonada: “LAMENTABLE. Fin. ”Fue toda su opinión al respecto. También -ante la embestida del Gabinete nacional contra Rovira- “hizo ruido” el silencio del ministro de defensa, Luis Petri, al respecto. El ministro, vale recordar, es pareja de Cristina Pérez -quien trabajara en La Nación-.

$LIBRA y Ficha Limpia: todo tiene que ver con todo

Una de las sospechas más divulgadas -en atención al cambio de voto de los misioneros para propiciar la caída de Ficha Limpia- da cuenta de un acuerdo con el peronismo para que a cambio de –la caída- Ficha Limpia el Gobierno se viera sin la obligación de sentar a Karina Milei en el recinto para dar las explicaciones pertinentes sobre el caso de la mega estafa $LIBRA –de la cual es acusada de ser ideóloga, mentora y parte-. Claro que desde otro ángulo se especula que la pretensión oculta de Milei –o de su asesor estrella, Santiago Caputo– fue la de no otorgar un éxito a la candidata del PRO en CABA, Silvia Lospennato, de cara a las próximas elecciones en dicho distrito. Y finalmente a esta última especulación se le podría agregar el supuesto interés de LLA en confrontar en las urnas directamente con CFK, previendo un éxito electoral de Milei ante la extrema polarización planteada. El menú -de especulaciones- está en la mesa, ahora cada quien tomará la que más le plazca.

De Papas y papas (fritas)

La primera impresión que tuvieron quienes abogaban a favor de la elección de un Papa que diera continuidad a la línea marcada por Francisco fue alentadora. El nuevo Papa electo, León XIV, es americano, vivió en Chiclayo por varios años -una humilde localidad de Perú-, y escogió el nombre del Papa que concibió una encíclicas que más atención le prestó a la justicia social (Rerum novarum). Milei, a todo esto, incapaz de leer entre líneas la elección del nombre -por parte del Papa nacido en Chicago- publicó un mensaje en cual dio a entender que la preferencia por León hace referencia a su sobrenombre (auto impuesto). Ahora podría ser que hubiera algún punto en común entre ambos dos jefes de estado. Intentando un sucinto recorrido por las posiciones publicas de uno y otro podríamos pensar así: Se sabe que el actual Papa promueve la doctrina social de la iglesia -a la que Milei aborrece-, también se sabe que el presidente argentino –al momento de alimentarse- detesta las papas fritas. Finalmente también es sabido que en Argentina el término “papa frita” –en el habla popular- designa a aquel individuo no muy hábil para desempeñarse en tareas de comprensión relativamente sencillas. Quizás en el no gustar de papas fritas pudiera haber un punto en común entre el actual Papa y Milei. El tiempo develará, más temprano que tarde, esta incógnita.

Listado de espantos (en pleno desarrollo)

El embate persistente del gobierno de Milei contra los cimientos del orden social imperante en democracia -desde 1983 a la fecha- marcha a todo vapor y sin desviar su rumbo ni en un mínimo grado. La persecución a los periodistas se acentúa día a día descaradamente –esta semana Milei presentó una denuncia penal por calumnias e injurias contra los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad-; se continúa aplicando el protocolo de seguridad (que viola la Constitución y el Código Penal) contra todo aquel que reclame por sus derechos; y la ciudadanía asiste impasible ante el ejercicio gubernamental de un presidente que gobierna desde el odio ante la indolencia de la justicia y la pasividad -a estas alturas completamente incomprensible- de la oposición política. Pero –y como si lo anterior no fuera suficiente- en el curso de la semana asistimos a la presentación, por parte de Milei, de un discurso pretendidamente fundacional (pero viejísimo) en el cual se expresa la idea que no es el empresario quien compra el trabajo de sus empleados sino que, inversamente, es el trabajador quien le compra dinero al empleador: Con esto he puesto fin a la teoría de la explotación -sentenció, palabras más, palabras menos, el presidente argentino ante un auditorio que lo observó entre absorto e incrédulo-. Siguiendo a Milei se podría pensar en acabar con el narcotráfico sosteniendo que en realidad no es el traficante el que le vende estupefacientes al adicto sino este último quien le vende dinero al transa a cambio de drogas. En fin… Al teorizar de este modo -y en público- el propio Milei expone en manos de quienes ha depositado la ciudadanía la responsabilidad de conducir los destinos del país.

Inacción y desesperanza

Ante tal andanada de -metafóricos (y no tanto)- golpes sobre la Nación y su ciudadanía sorprende la inacción con la cual todo espanto se naturaliza en un abrir y cerrar de ojos. Desde esta posición -y desde este lugar-, en que se observa la situación social de país, por momentos pareciera que la población y las dirigencias argentinas estuvieran conformadas por una generación vencida dispuesta a convivir hasta las últimas consecuencias con el ajuste y su profundización, aunque el destino de la Nación sea una secesión -a lo Yugoslavia-; o una pérdida de control territorial mayúscula – a lo Colombia-; o a un modelo de factoría colonial –a lo Chile-; o una colonia clásica proveedora de materias primas -a lo Perú, Bolivia o Paraguay-. Claro que resulta imprescindible considerar la posibilidad de que alguno de estos destinos sea el que conforme y contente a una gran parte de la ciudadanía argentina, en cuyo caso el propósito de la administración actual habrá alcanzado el éxito en la instauración de un modelo de país que ni las dictaduras militares pudieron conseguir.