Acuerdo con el FMI, el dato de la inflación y el impacto de la crisis mundial. La economía del país en sus días mas convulsionados. La economista Gisela Veritier analizó el rumbo económico de Argentina en una de las semanas más determinantes de la era Milei.

Comienza una semana clave para el gobierno nacional y su plan económico. Este viernes se conoce el dato de inflación del mes de marzo y se oficializaría el acuerdo con el Fondo. Todo esto enmarcado en una crisis mundial generada por las medidas de Donald Trump.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a la economista Gisela Veritier que analizó los principales problemas que tensan el plan del gobierno.

La inflación

El descenso de la inflación es el principal capital político y económico del Gobierno pero en los últimos meses, no solo frenó su baja sino que ha experimentado un leve repunte. El dato que se conocerá en las próximas horas no sería del agrado del gobierno ya que no perforaría el piso del 2%.

“Enero, febrero y marzo suelen ser meses en donde se recalienta la economía”, explicó Gisela Veritier y señaló que las estimaciones para el indicador de marzo se ubican entre el 2,3% y el 2,7%.

Se viene el acuerdo con el FMI: ¿Habrá devaluación?

En las próximas horas se hará oficial el acuerdo definitivo con el Fondo y se conocerán los detalles de clausulas y condiciones que establecerá la entidad financiera para otorgarle el dinero a la Argentina. El acuerdo será por 20.000 millones de dólares y habría un generoso primer desembolso.

Según especialistas, una de las condiciones innegociables del FMI sería obligar al Gobierno a modificar su esquema de tipo de cambio. Todavía se desconoce la forma que tomaría la nueva política cambiaria pero todo parece indicar que se buscaría eliminar el famoso “cepo”.

“El quid de la cuestión es que vas a hacer con el tipo de cambio”, destacó la economista y apuntó a que en “Argentina mover el tipo de cambio siempre es un traslado a precios”.

“Hoy estamos en un escenario parecido a la previa del 2001, donde se atrasó mucho el tipo de cambio y luego vino una devaluación bastante grande”, señaló la economista.

“Un ajuste siempre implica una desvalorización salarial y por eso está en riesgo este plan de desinflación de Milei”, afirmó Veritier.