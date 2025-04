El aterrizaje de un jet privado en Aeroparque donde por órdenes “de arriba” no se revisó el equipaje de la pasajera Laura Arrieta, reveló la relación entre esta, el spy Leonardo Scatturice, y la eminencia gris Santiago Caputo. Recientemente Arrieta y Scatturice crearon 4 off-shore en Miami, y este otras 14 en 2024, con un total de 35. Abriendo rutas de dinero que lleva a la sospecha de una red de financiamiento ilegal de LLA. ¿Hay una guerra de servicios?.

Si María del Luján Telpuk estuviera trabajando en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Laura Belén Arrieta, estaría presa. La sombra de Amira Yoma y sus valijas Samsonite que detonaron en el Yomagate y el lavado de dinero en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem; o la de Alejandro Antonini Wilson y sus valijas con dólares, para financiar las campañas del kirchnerismo en 2007 –descubierto por Telpuk-, sobrevuelan sobre este nuevo caso de valijas ligadas a la Casa Rosada.

En los casos anteriores, el menemismo y el kirchnerismo quedaron golpeados por los escándalos de corrupción valijera; y en este caso –tapado por la gran prensa aliada al Gobierno- el escándalo golpea una vez más en menos de un mes al Rasputín de Javier Milei: Santiago Caputo.

en su programa Odisea Argentina, que se emitió el pasado lunes 10 en el canal oficialista La Nación+, Laura Belén Arrieta, ingresó a Argentina en un vuelo desde Miami (EE.UU.) y “… aparentemente llegó con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas; y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica (sic) y la Aduana, esta es la versión que tiene inquieta a las autoridades de la Aduana, una orden de arriba dijo ‘no hay que mirar nada acá’. ¿Pasó?, hay que verificar; en la Aduana lo dan como seguro a esto, la semana pasada”.

Fuentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informaron a Stripteasedelpoder.com que la aeronave Bombardier Global 5.000 matrícula N18RU color negro proveniente de Miami, aterrizó en el aeroparque metropolitano ”Jorge Newbery” el martes 25 de febrero pasado. El avión es propiedad de COC Global Enterprise, una firma del ex espía devenido empresario Leonardo Orlando Scatturice, donde Arrieta figura como gerenta.

Esta joven de 32 años está vinculada con la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). La Internacional neoconservadora donde militan Donald Trump; el tecno oligarca Elon Musk; el salvadoreño Nayib Bukele; el brasileño Eduardo Bolsonaro; el franquista español Santiago Abascal y el presidente Javier Milei.

Fuentes de ANAC también confirmaron a Stripteasedelpoder.com que el avión se alojó en los hangares de Royal Class en Aeroparque hasta el 5 de marzo, que voló a Tenerife (España), con destino final en París (Francia).

“La valijera”, como se la conoce a Arrieta en la Casa Rosada, es eso, una simple empleada encargada de traficar bienes -no se sabe qué son, aunque se sospecha que son dólares “físicos” o material de espionaje, porque ni los agentes de Aduana ni los de la PSA pudieron revisar su equipaje.

Arrieta opera bajo las órdenes de Scatturice, un ex chofer de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que intentó ser agente y no pasó el examen en épocas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Antes revistó en la Bonaerense y ahora a los 49 años de edad se dedica a negocios tecnológicos ligados a la seguridad, como OCP Tech, con vínculo con la norteamericana Cisco. Y C3 Consulting, donde fue socio del agente de la CIA Frank Holder, involucrado en el escándalo de Dark Star, donde Antonio “Jaime” Stiuso montó una de sus tantas operaciones ilegales.

Los hermanos Fernando Ariel y Laura Belén Arrieta yScatturice se conocen de Lanús, donde vivieron cuando no habían ingresado a las filas de la extrema derecha, ni transitaban por las cloacas de los servicios de inteligencia argentinos.

Las off-shore de Scatturice y Arrieta

Entre la menor de los Arrieta y el espía Scatturice hay otra relación más íntima que la de vecindad de años atrás: entre el 20 de septiembre y el 26 de noviembre del año pasado, armaron en el estado de Florida (EE.UU.), cuatro compañías off-shore: CPAC Argentina Inc (el 20 de septiembre de 2024); Angel Aviation LLC (el 15 de octubre de 2024); Boken FLS LLC (el 20 de noviembre de 2024) y Tactic LLC (el 26 de noviembre de 2024). Estas compañías fueron armadas en un entorno de cinco meses antes de que estallara la estafa cripto $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei a través de X, la red social de Musk.

-CPAC Argentina Inc: la primera de estas firmas, tiene el mismo nombre que las iniciales de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde militan Arrieta, Milei, Musk y Trump. La titularidad de la compañía pertenece a Leonardo Scatturice, quién además aparece como presidente y agente. Laura Arrieta tiene el rol de tesorera. José María Mallea oficia de secretario. María Soledad Cedro Limperopulo aparece en el rol de presidenta y vice de la compañía.

–Angel Aviation LLC: En esta firma, que tiene el domicilio fiscal en 333 Se 2Nd Ave, Miami, Florida, 33131 –el mismo que CPAC Argentina Inc- los directores son Leonardo Scatturice, Laura Arrieta, y Pamela A. Poveda, esposa de Scatturice.

-Boken FLS LLC: Al igual que las anteriores, la firma tiene el domicilio fiscal en 333 Se 2Nd Ave, Miami, Florida, 33131, y los directores son el matrimonio Scatturice-Poveda y Arrieta.

-Tactic LLC: Esta firma también tiene el domicilio fiscal en 333 Se 2Nd Ave, Miami, Florida, 33131, y los directores son el matrimonio Scatturice-Poveda, Arrieta y Cedro Limperopulo.

Avanzada opositora contra las valijas de los servicios

Tras la revelación realizada por Carlos Pagni sobre las valijas de Arrieta conteniendo “material sensible” que no fue requisado por las agencias nacionales impositivas y de migración, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) informó que su partido realizó un pedido de acceso a la información pública porque “se sabe que Arrieta participó en la CPAC, la convención internacional de la derecha conservadora, que se desarrolló en Argentina. Algunas preguntas necesitan respuesta”.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista – Santa Fe) que sigue de cerca la trama de “la valijera de Milei” le dijo a Stripteasedelpoder.com que “lo único nuevo que trajo Milei a la política fue el entramado de recaudación ilegal para la política, donde están enlazados elementos orgánicos e inorgánicos de los servicios de inteligencia; lúmpenes y contratistas del Estado como los hermanos Arrieta, y las más altas esferas del Gabinete, como el propio Milei ‘difundiendo’ la estafa cripto de $Libra, y el ministro Federico Sturzenegger desregulando áreas para propiciar negociados de los amigos. Este es el gobierno de las operaciones de los servicios para beneficiar los negociados de los amigos”.

Paulón reveló que además de Laura Belén, bajo las órdenes de Scatturice opera un hermano de la mujer, Fernando Ariel Arrieta, quién fue cotitular junto a su hermana de la SA Confort-Limp, una proveedora del Estado: “Los Arrieta siempre estuvieron ligados a Scatturice, que a su vez está ligado al jefe de la DGI, Andrés Vázquez, un agente de inteligencia que operaba en la AFIP de Ricardo Echegaray, pero reportaba a sus jefes (Antonio) Stiusso y (Francisco) Larcher. Vázquez, reciclado del peronismo al mileísmo es el principal asesor de inteligencia de Santiago Caputo”.

En este entramado de valijas, espías legales y espías ilegales, “lo que se montó es una arquitectura delictiva de financiamiento ilegal de La Libertad Avanza. Y eso es muy grave”, señaló Paulón.

Scatturice, chofer en la SIDE, negocios con la Bonaerense y las cloacas de Milei

“Esto es una cama, una operación de la Aduana”, mandó a decir Scatturice sobre la revelación de las valijas de su empleada Arrieta. No precisamente de los hombres que operan en la Aduana, más bien se trataría de un pase de facturas de un viejo conocido: “Jaime” Stiusso.

Santiago Caputo, el arquitecto del poder del Gobierno de Javier Milei, sobrino del superministro Luis “Toto” Caputo, es el jefe político y operativo de Scatturice, el ex agente de inteligencia que presentó a Caputo con Andrés Gerardo Vázquez.

La tarde del 21 de octubre del año pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni informó la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) en reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): “El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la AFIP dejará de existir”.

Lo que no contó Adorni fue que tras la creación de la ARCA, tomaría empuje la antigua Dirección General Impositiva (DGI), un organismo a la vista como ente recaudador, pero que en su funcionamiento operativo funge de pantalla de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para esconder a sus agentes y llevar adelante operaciones de inteligencia. Lo que en criollo se denominan “aprietes”.

Como bien señaló el diputado Paulón, el nuevo jefe de la DGI mileísta, Andrés Gerardo Vázquez, es un contador y agente de inteligencia, que en épocas kirchneristas la SIDE comandada por Larcher y Stiusso lo asignaron a la AFIP. En 2009 por orden del director de la AFIP Ricardo Echegaray, Vázquez comandó el allanamiento a la sede del Grupo Clarín en el barrio porteño de Constitución.

En el organigrama original de ARCA, el organismo iba a ser dirigido por la ex titular de AFIP Florencia Misrahi; mientras que el ¿ex? espía Vázquez estaría a cargo de la DGI y José Andrés Velis, comandaría la Dirección General de Aduanas (DGA).

Como asesor principal de Santiago Caputo, Vázquez logró sacar del medio a su “jefa”, Misrahi, quién en diciembre pasado, tras permanecer sólo 50 días al frente del ARCA de Milei, fue reemplazada por Juan Alberto Pazo, un abogado que en el gobierno de Mauricio Macri fue superintendente de Seguros de la Nación y director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de combatir el lavado de dinero: “Pozo al gobierno, Vázquez al poder”.

Pero Vázquez tiene varios frentes abiertos con sus ex compañeros de AFIP, por caso Guillermo Michel, el ex Director General de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa al frente de Economía, y que estuvo de jefe de los sabuesos durante cuatro días en el gobierno de Milei, hasta el nombramiento de Misrahi. Bajo las órdenes de Vázquez, el ejecutor de las operaciones contra sus enemigos es Scatturice.

El pibe de Lanús es un todo terreno. Pasó del Liceo Naval a la SIDE gracias a las gestiones de un marino amigo de su padre, pero allí no pasé de chofer, el rango menor por el que se ingresa a “La Casa”. Pésimo estudiante en las escuelas que cursó en los primeros años de secundaria y mal alumno en el Liceo, en la SIDE no pasó el examen para convertirse en agente. Pero su paso por servicios le sirvió para asociarse a policías bonaerenses y federales con quienes fundó AJS Jet dedicada a logística y seguridad en ambos márgenes de la ley. En 2008 Scatturice fue denunciado por estafa.

La empresa creció y en el 2012 Scatturice se asoció con el espía de la CIA Frank Holder y arman C3 Consulting, una firma de seguridad y logística cuyo domicilio legal es una modesta casa de Lanús, con lujosas oficinas en Alicia Moreau de Justo 740 de Puerto Madero. En esa época Holder y Scatturice también operaban para FTI Consulting, contratada por Torneos & Competencias para intentar sortear el escándalo del FIFAgate. El agente de la CIA Holder, con negocios propios en Argentina, fue víctima de la operación Dark Star, montada por “Jaime” Stiusso.

“Jaime” y Dark Star Security

En su página web, la compañía británica “Dark Star Group” se presenta como una “consultora especializada en gestión de riesgos, asesoramiento en operaciones internacionales en los campos de defensa y seguridad en ambientes hostiles o de riesgo”.

En octubre de 2011, la vieja SIDE al mando del todopoderoso Antonio “Jaime” Stiuso denunció a la consultora privada Dark Star Security, de espiar para Gran Bretaña. Con ese pretexto Stiusso, se presentó ante el juez federal Sergio Torres y amparándose en la Ley de Inteligencia 25.520 le pidió autorización para intervenir varias líneas y una casilla de correo electrónico.

Recién cuatro meses después, en febrero de 2012, la SIDE denunció formalmente ante la Justicia a Dark Star Security, excusa para pinchar teléfonos “sensibles” y armar “carpetas” para cuando fuera necesario: los hombres y mujeres de “Jaime” escucharon desde barra bravas hasta miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En realidad, Stiuso era espiar las actividades de C3 Consulting, la compañía del agente gringo Frank Holder y de Leandro Scatturice, quien en su paso por la SIDE había jugado para Fernando “Melena” Pocino, uno de los jefes de “La Casa” y enemigo íntimo de “Jaime”.

En junio 2015, durante los tramos finales del gobierno de Cristina Fernández, Oscar Parrilli, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que reemplazó a la SIDE, ordenó una investigación interna para determinar si espías bajo las órdenes de Stiuso armaron la causa contra Dark Star Security para realizar pinchaduras ilegales. “Jaime”, para esa época, era un declarado enemigo de CFK, sobre todo, tras el suicidio del fiscal Alberto Natalio Nisman en enero de ese año.

Parrilli le envió al juez federal Torres un expediente interno con más de 16.000 fojas de conversaciones recortadas y editadas sobre jueces, políticos, funcionarios, empresarios, banqueros, periodistas, sindicalistas, barra bravas y familiares de víctimas de hechos como la tragedia de Once. Que durante más de tres años habían colectado los espías de Stiusso, bajo el pretexto de investigar a Dark Star Security por espiar a favor de Gran Bretaña.

Tras analizar el material enviado por la AFI, Torres desestimó la denuncia contra Dark Star Security –lo había sugerido en abril de ese año el fallecido fiscal federal Federico Delgado– y ordenó que otro magistrado investigue la operación montada por Stiusso. La nueva causa cayó en manos de dos magistrados de Comodoro Py: el juez federal Luis Rodríguez padrino de un hijo de Stiuso, y el fiscal federal subrogante Leonel Gómez Barbella, de Justicia Legítima.

Scatturice el rey de las empresas shell o conchas

Luego de la embestida de Stiusso, Scatturice decidió ir yéndose de a poco de Argentina, y gracias a sus relaciones con FTI Consulting comenzó a armar empresas fantasmas en Panamá llegando a un total de 23. Seguidamente se señalan algunas de ellas que están activas.

-El 11 de febrero de 2012, Scatturice inscribió Andrómeda Group Latam, de la que es presidente y secretario.

-El 2 de mayo de 2013, inscribe Le Monde SA, donde ocupa el rol de secretario.

-El 5 de junio de 2014, Scatturice inscribe en Panamá MCLV Media Corp., y ocupa los cargos de presidente, secretario y director. Al día de hoy, las tres compañías están inactivas.

Con un pie en Buenos Aires y otro en Panamá donde se dedica a armar empresas shell, Leandro Scatturice sigue moviéndose en los bordes de la ley.

En 2016, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, al que Mauricio Macri puso al frente de la Aduana, lo acusó de armar una operación en su contra para que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo denuncie y le cueste su cargo en la Aduana. A raíz de la denuncia de Bullrich, en agosto de 2016, Gómez Centurión fue desplazado de su cargo. Finalmente la causa contra el ex militar carapintada se cerró y volvió a su cargo; pero la diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente a Scatturice.

Luego de ese escándalo, el muchacho de Lanús migró definitivamente a Panamá donde siguió con el armado de empresas off-shore.

-El 2 de agosto de 2019, Leonardo Scatturice inscribió Systemnet Panamá SA, donde ocupa el rol de tesorero.

-El 13 de septiembre del mismo año, armó Corporación Núcleo Caribe, donde ocupa el rol de presidente y secretario.

Financiamiento ilegal para la campaña

Instalado en Miami desde enero de 2020 Scatturice hizo migas con Barry Benne -asesor de Donald Trump- y Matt Schlapp -ex director de Estrategia Política de la Casa Blanca-; lo que le permitió acceder a la Conferencia de Acción Política Conservadora, el think tank del neoconservadurismo estadounidense.

Afincado en la gusanera donde reina el exilio cubano y venezolano, ese mismo año contrajo matrimonio con Diana María Marquardt, una argentina nacionalizada estadounidense. Lo que hizo sospechar a las autoridades migratorias, quienes se niegan a extenderle la Green Card, que le permitirá la residencia permanente. Pese al matrimonio con Marquardt, Scatturice nombra en las off-shore a su nueva esposa Pamela Poveda.

Ya con Javier Milei instalado en la Casa Rosada, Scatturice regresa a operar para los servicios inorgánicos que trabajan bajo las órdenes de Santiago Caputo. El nexo es Andrés Vázquez, el ex SIDE que dirige la DGI.

-Tres meses después de la llegada de la ultraderecha al poder, el 8 de febrero de 2024, Scatturice & Poveda crean COC Global Enterprise LLC. Inmediatamente después, ese mismo día, la pareja inscribe COC Holding LLC.

-El 13 de febrero, crean OCP Tech USA LLC.

-El 14, veinticuatro horas después, Scatturice & Poveda crean COC Global Ventures LLC.

-El 23 de febrero, el matrimonio Scatturice & Poveda inscribe COC Assets LLC.

-El 29 de febrero Scatturice & Poveda crean Royal Class Air LLC; la filial de la homónima dueña del hangar donde quedó alojado el Bombardier 5.000 en el que viajó Laura Belén Arrieta. En agosto del año pasado, Royal Class emitió un comunicado donde anunció su venta a “un grupo inversor con sede en Estados Unidos”.

La aeronave que trajo a Arrieta al país pertenece a Just Flight, nombre de fantasía que utiliza Royal Class para operar sus aeronaves. Por si no sobraran sospechas sobre Scatturice, hay un dato no menor: Royal Class perteneció durante décadas a la familia Yabrán, y tras el suicidio de Alfredo Yabrán, sus herederos la dejaron en manos del gerente general de la compañía, Miguel Livi. Cuando éste migró a Miami, Royal Class pasó a ser manejada por Diego Yacobitti y Diego Colunga, este último, socio de Scatturice en varios emprendimientos, entre los que destaca AJS Jet SA y director de Aerolíneas Argentinas en representación del Estado.

-El 1 de marzo de 2024, Leonardo Scatturice, su esposa Pamela Poveda y Roberto Roach Salas, arman Elysian Concierge LLC, dedicada a vuelos chárter.

-Diez días después, el 11 de marzo de 2024, Scatturice & Poveda inscribieron COC 2093 LLC. Ese mismo día, Scatturice & Poveda y la ¿ex esposa? Diana Marquardt constituyen legalmente COC 1405 LLC.

-El 15 de mayo, nace COC 1111 LLC, de la mano de Scatturice & Poveda.

-El 12 de julio el matrimonio Scatturice & Poveda inscribe Boken Holding LLC.

-El 15 del mismo mes, es inscripta COC Media & Conventions LLC.

-El 24 de julio, Scatturice inscribe OCP Miami Investments LLC.

–Entre el 20 de septiembre y el 26 de noviembre del año pasado, Scatturice y Laura Arrieta inscribieron las ya citadas CPAC Argentina Inc (20 de septiembre); Angel Aviation LLC (15 de octubre); Boken FLS LLC (20 de noviembre) y Tactic LLC (26 de noviembre).

–Desde el 27 de noviembre, Scatturice empezó a armar empresas en Columbia, de la mano de Boken DCS LLC y el 14 de enero del 2025 ensambla L&L DC II LLC.

Sólo en el estado de Florida, donde milita y activa lo más granado de la restauración conservadora a nivel mundial, Leonardo Scatturice aparece como directivo de 35 empresas registradas. Las relaciones personales, comerciales y políticas del pibe de Lanús trascienden los límites de Miami y despliega terminales en Washington, Nueva York y Las Vegas.

En Washington armó reuniones entre Santiago Caputo, Matt Schlapp y Barry Bennett; la previa del megaevento de la Conferencia de la Acción Política Conservadora del 3 de diciembre pasado realizada en el hotel Hilton de Puerto Madero, en la que participaron el presidente Milei y Lara Trump, nuera de Donald.

Cada vez que Caputo chico aterriza en EE.UU., Scatturice se encarga de su logística; a cambio, el Rasputín mileísta le da plena libertad para acceder a las bases de datos de la SIDE, la ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF); lo que genera rispideces y celos en espías de carrera como Stiusso, quién pese a no revistar más en los organismos oficiales, nunca se retiró de las operaciones de inteligencia.

Los hermanos sean unidos

José Hernández en su poema máximo Martín Fierro pondera la unión familiar: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea; porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”.

Esa máxima la aprendieron los hermanos Laura Belén y Fernando Ariel Arrieta; quienes pasaron de vivir en su modesto departamento de Catamarca 2.774 de Lanús a integrar el círculo de confianza del operador Leonardo Scatturice.

En 2012, cuando tenía 20 años, Laura Arrieta comenzó a trabajar en Tarjeta Naranja; luego pasó a una marroquinería, y en 2016 trabajó para una inmobiliaria. Entre 2017 y 2021, la joven fue azafata de Flyest, la sucesora de Sol Líneas Aéreas. Por la crisis del coronavirus y desmanejos entre los socios argentinos y españoles, Flyest quebró en 2021.

De allí la rescató su ex vecino Scatturice, quién en julio del año pasado la sumó a OCP Tech y desde septiembre la sumó a cuatro de sus compañías off-shore, CPAC Argentina Inc; Angel Aviation LLC; Boken FLS LLC y Tactic LLC.

El viaje del 25 de febrero pasado con las valijas sin declarar, puso a Laura Arrieta en el centro de un escándalo que no se sabe qué consecuencias tendrá. No sólo para ella, sino para el Gobierno. ¿La filtración fue obra de Michel? ¿O de Stiusso? ¿O de ambos?

El hermano de Laura, Fernando Ariel Arrieta, tres años mayor que ella, está inscripto desde hace 10 años en la AFIP y ahora ARCA como monotributista dedicado a servicios de asesoramiento y gestión empresarial.

Tres años antes, en 2012 con su hermana armaron Confort-Limp, una empresa que era contratista de municipios de la zona de Lanús. Cuando Laura comenzó a trabajar en Tarjeta Naranja, Fernando fue empleado en Grupo Lym SA, una compañía que asesora a empresas en relación al cumplimiento de normas ISO.

Una década después, en 2022, Fernando Arrieta, su mamá Marta Sayour, y su esposa Flavia Juárez conformaron “International Accreditation Center Latam SA”, también dedicada al asesoramiento empresarial para el cumplimiento de las normas ISO.

Y ese mismo año comenzó a dirigir GCerti Latam, una empresa con domicilio en Piedras 625, en el barrio porteño de San Telmo, donde también funciona la Fundación Dale, creada en octubre de 2024 para difundir las ideas de La Libertad Avanza.

Junto a la Fundación Dale, Arrieta crea con su madre “Iso Advance S.A”, dedicada al “desarrollo de servicios informáticos, desarrollo y ejecución de servicios tecnológicos de software y hardware, difusión y comercialización de archivos, distribución y comercialización de software”. Cuyos precios y montos, a la luz de los escándalos de IBM Banco Nación, e IBM – Banelco – DGI, pueden ser portentosos.

Detrás de todos estos emprendimientos estaría la mano invisible del pibe de Lanús, el mismo que ordenó que Fernando Arrieta fuera designado en planta permanente de la DGI, a fines de enero pasado, apenas tres semanas antes de que estallara la megaestafa de $LIBRA.-