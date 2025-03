Lejos de alejar las incertidumbres que acosan al gobierno en materia económica y judicial, desde el interior del gobierno libertario parecen hundirse más a cada paso por intentar salir del barro.

Los días trascurridos entre el lunes 24 de marzo hasta llegar al de hoy resultaron extremadamente convulsionados para el gobierno nacional que -lejos de lograr contener algunos de los trances problemáticos se le fueron presentando- propició una serie ininterrumpida de desaguisados y torpezas burdas -propias de algunos gags de payasos circenses-. Estos ridículos, protagonizados por gran parte de los funcionarios de primera línea de la administración Milei, tuvieron -sobre los problemas aludidos- el mismo efecto de un baldazo de nafta sobre unas llamas en crecimiento.

Lunes 24M

La semana pasada inició con la marcha de mayor convocatoria -por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA- de todas las realizadas hasta la fecha. Supo -y sabe- Milei (y su equipo) que la masividad de dicha marcha, más allá del de su razón original, también albergaba entre sus motivos un masivo repudio a las políticas –en la amplia mayoría de los ámbitos involucrados- que viene llevando adelante desde que asumió la presidencia de la nación. La convocatoria multitudinaria fue un duro baño de realidad y verdad que impactó no solo al gobierno sino también a un vasto sector de la ciudadanía que generalmente solo observa –y analiza- este tipo de manifestaciones desde las pantallas de televisión, o mediante lo que recibe a través de las redes sociales. El hecho de que no se haya suscitado ni el más mínimo disturbio –para ser expuesto como excusa para las violentas represiones que tanto gustan a la ministra Bullrich- demostró que la ciudadanía, cuando no hay policías ni infiltrados para iniciar desmanes, se manifiesta con tenacidad y firmeza, pero pacíficamente, en pos de sus reclamos.

Tirando golpes a lo loco

Ante la andanada de reveses -de diversa índole- que sacudieron el rostro y el interior del cuerpo de gobierno la administración nacional reaccionó, a partir del lunes 24M, como comúnmente se dice: tirando golpes a lo loco. En el desenfreno -del contraataque atolondrado- el gobierno no solo no atinó a acertar ninguno de los golpes lanzados sino que, por el contrario, más de un cachetazo terminó dañándolo a él mismo. Primeramente, sin saber cómo contrarrestar el impacto de la manifestación del 24M, el gobierno diseñó a tontas y a locas una mini batería de hechos tendientes a contragolpear el discurso emanado desde la movilización masiva. Viéndoselas venir comenzó el inicio de las hostilidades “midiáticas” el mismo 24M con la difusión de un video oficial sobre la fecha conmemorativa -realizado por Agustín Laje (uno de los “midióticos” estrella)- que, más allá de tergiversar y mentir sobre la verdad histórica, resultó un desatino comunicacional debido –también- a los 20 minutos de duración del mismo. Destinado únicamente a provocar y herir al grueso de una sociedad -que ya juzgó ese período histórico, y que no está dispuesta a cesar en su reclamo- el mensaje fue un fiasco absoluto que se diluyó en la inmensidad de la manifestación -y en la potencia del mensaje que emitió-, y al cual ni los seguidores del gobierno le prestaron atención. Casi en simultaneo el vocero Adorni anunció una falsa desclasificación de documentos –que ya habían sido desclasificados anteriormente- y una revisión del caso Viola –el cual ya es cosa juzgada-. Como resultado final -del 24M- los pretendidos contraataques gubernamentales a la manifestación tuvieron el efecto de meros petardos mojados.

Divisas: verde que te quiero verde

El otro fuerte golpe al gobierno, en la semana que concluyó – y este en la zona más sensible del gobierno-, le fue dado por parte del mercado iniciándole una corrida cambiaria de cuya dimensión aun es difícil de mensurar en cuanto a la envergadura que podría alcanzar en tanto aun está de esta desarrollando. En cuanto a la influencia del dólar en la sociedad argentina sería tarea de sociólogos sentenciar al respecto, pero puede pensarse -desde la observación ramplona- que el dólar bien podría ser asumido como una de las grandes pasiones nacionales –al menos para algunos sectores masivos de la sociedad-; o quizás –también- como una gran adicción (hay casos en que ambos términos se prestan a confusión). Como sea es sabido que la escasez de divisas estadounidenses altera hasta la catástrofe a la economía argentina–ayer, hoy, mañana y siempre- debido a la matriz de la misma. Por añadidura, la escasez de dólares, –directa o indirectamente- también altera el humor social. Por el contraposición el fácil acceso al billete verde inyecta euforia, alegría y contento a la mayoría de los ciudadanos –desde los financistas y empresarios hasta a los individuos que rara vez pueden acceder a un ejemplar con el rostro de Washington-. El dólar modifica el ánimo social de tal modo que una porción muy vasta de ciudadanos están dispuestos a soportar cualquier consecuencia con tal de acceder a alguna ínfima porción de la divisa codiciada –por eso aquello de confundir pasión y adicción-. Nadie como el argentino para olfatear la ausencia de aroma a verdes en el ambiente. El argentino -como buen apasionado- no bien comienza a percibir una posible ausencia del elemento deseado comienza a pretender un importante abastecimiento del mismo, comenzando a almacenar –a como dé lugar- toda la cantidad que pueda de dólares para reservarlos hasta mejores tiempos. Muchos de ellos –los más poderosos- no solo adquieren todo lo que pueden sino que también se ocupan de poner a buen resguardo a sus “verdes amados” trasladándolos a sitios a los cuales casi nadie pueda acceder –generalmente, como los piratas, esconden sus tesoros en paradisíacas islas caribeñas-.

Devaluación a la vista

Luego de la tragedia del hundimiento del Tittanic los tripulantes de cualquier embarcación de gran porte –sobre todos capitanes y el personal jerárquico de las naves – al ver un pico de hielo en medio del océano saben que debajo de esa protuberancia visible se esconde una mole inmensamente mayor. Del mismo modo todo aquel que se encuentra en la plataforma superior de la administración gubernamental argentina distingue –o debiera estar en capacidad de hacerlo- en cualquier asomado pico de problema (de faltante de dólares) un escondido problema mucho mayor; y sabe –o debiera saberlo- que la dimensión del mismo es de proporciones gigantescas respecto a la porción que se asoma. En tal sentido el problema del faltante de dólares para sostener el artificioso plan económico del ministro Caputo –y del presidente Milei- ha puesto al gobierno en estado de desesperación. Esta situación traumática hoy se manifiesta en una perdida por goteo -muchas veces abundante- de dólares que pasan -cada vez más aceleradamente- de las reservas del tesoro nacional hacia las manos de grupos económicos que perciben que la fiesta de la plata dulce está terminando. Dicho “desangre” va siendo cubierto en estas semanas con las reservas –y también, a escondidas, con los fondos de los ahorristas particulares, que fungen de “donantes forzosos” para darle sobrevida a los “vampiros” especuladores-.

Una humareda inmensa para tapar el fuego

“Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve…”, dicen los versos de la canción de los PR. Quizás inspirados en estas líneas poéticas el batallón “midiótico” (pensadores de estrategias mediáticas -no muy inteligentes que digamos- al servicio de la administración nacional) del presidente y sus funcionarios decidieron salir -a mediados de la semana- en estampida hacia los medios en los que cuentan con periodistas “amigos” (así trascendió que los definen desde el interior del gobierno) para comunicar mensajes que tranquilizaran a los mercados. Pero habida cuenta de lo arrebatado de la decisión, y sin planificar un discurso unificado, resultó que cada uno de los funcionarios (Caputo, Doza, Adorni, Espert) y el propio Milei terminaron generando una vocinglería ininteligible que resultó un enchastre de mentiras, desaguisados y recules –que generaron desmentidas y aclaraciones inmediatas desde el mismo FMI- y que pateó el hormiguero de los especuladores –quienes inmediatamente salieron a la desesperada, con sus billeteras/aspiradoras, a chupar dólares de las reservas-. Una vez revelado que los 20mil millones de dólares provenientes desde el FMI -falsamente anunciados por el Ministro Caputo como contantes y sonantes- no son más que un sueño húmedo del gobierno (ayer mismo publicó Bloomberg –¡durante 30 segundos!- que los desembolsos serán en muchas cuotas, y a lo largo de varios años) desde el batallón “midiótico” concibieron la originalísima idea -para intentar tapar las llamaradas del incendio económico/financiero que provoca la corrida cambiaria en pleno desarrollo- de utilizar la siempre a mano bomba de humo consistente en llevar a titulares con letra de molde un posible inmediato encarcelamiento de CFK. De comunicar esto se encargó personalmente Milei –expresando que dispone de datos ciertos al respecto- en una entrevista televisiva, y repitiéndolo tres veces. De estar en lo cierto respecto a la posesión de datos sobre los pasos a seguir por parte de la Justicia el presidente estaría cometiendo una grave falta –lindante con el delito-; pero a esta altura, con imputaciones varias (nacionales e internacionales) -a raíz de la estafa $LIBRA, por ejemplo-, qué le puede hacer una mancha más al tigre (perdón, al león). Claro que si Milei tuviera la capacidad de analizar algunos encarcelamientos presidenciales históricos en la región quizás podría sentir algún frío corriéndole espalda abajo al comparar los destinos de los encarcelados presidentes Perón y Lula con los de Alberto Fujimori y Jeanine Añez, por ejemplo. Y en términos de encarcelamientos supuestamente inminentes de ex presidentes podría comparar los casos de CFK –según sus “datos fehacientes”- y el de su amigo brasileño, Jair Bolsonaro –según los datos públicos de la Corte Suprema Brasileña-. A cuál de los c