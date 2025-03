La Nueva Mañana entrevistó al fiscal Guillermo González a cargo de la investigación sobre la muerte de Guillermo Bustamante tras ser golpeado por efectivos de la Policía de Córdoba en una estación de servicio.

Guillermo Bustamante tenía 39 años, esposa y dos hijos. El lunes a la madrugada, tras cargar combustible en una estación de servicio de barrio estación de servicio ubicada en la esquina de las calles Octavio Pinto y Mariano Castex, en el barrio Villa Paéz, en la ciudad de Córdoba, fue violentado por efectivos policiales convocados por el playero, y murió.

En un primer momento circularon múltiples versiones -algunas viralizadas desde la misma Policía- indicando que Bustamante se habría resistido a pagarle al playero, que habría sido agresivo con los efectivos, que tenía denuncias previas por violencia, y otros argumentos que intentaban «justificar» el abuso policial ejercido otra vez desde la Policía de Córdoba.

Según relatos preliminares, Bustamante, empleado en una panadería, se dirigió a la estación tras finalizar su jornada laboral para cargar combustible. Una vez realizada la carga, Bustamente, quien tenía 70 mil pesos en efectivo y debía pagar 10 mil al playero, comenzó a mostrarse confundido, y llamó a su esposa para que le trajera dinero. Fui ahí que el playero llamó a la policía, pero más precisamente a efectivos que solían pasar horas en la estación y con quienes tenía un vínculo cercano. Fueron estos mismos agentes quienes abusaron físicamente de Bustamante, provocándole la muerte.

Al mismo tiempo que esto pasaba, la esposa de la víctima, Agustina, tras recibir la llamada de su marido, llegó a la estación con el dinero necesario y fue testigo de cómo los oficiales reducían a Bustamante de manera violenta. Momentos después, su esposo murió.

En diálogo con La Nueva Mañana, el fiscal Guillermo González, a cargo de la investigación, hizo un repaso por lo arrojado por la investigación hasta el momento y reflexionó también sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad y de la Provincia. Para el fiscal la primera conclusión es que de no haber sido golpeado por los policías convocados por el playero de la estación de servicio, Guillermo Bustamente estaría vivo.

En apenas dos días desde que asumió la investigación, González imputó y ordenó la detención de cinco efectivos policiales por su presunta responsabilidad en el deceso. Tres de ellos están acusado por «homicidio calificado por abuso de sus funciones como miembros de las fuerzas policiales», mientras que los otros dos están imputados por encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público, respectivamente. ​

-¿Qué lectura hace de los resultados preliminares de la autopsia a Bustamante?

En primer lugar que, intencional y no azarosamente, circuló información confusa, que beneficiaba a la policía. Pero acá hay algo claro y es que si bien los golpes de la policía no eran idóneos para matar, sí desencadenaron su muerte. Entonces, no lo mataron los golpes pero si hacemos una superposición hipotética llegamos a la conclusión que si los policías no lo hubieran golpeado, él no hubiera muerto. Le pegaron en forma irresponsable, lo cual junto con otras causas de su salud preexistente provocaron su muerte. Por otro lado, se habla mucho de la asfixia. Está claro también que no hubo estrangulamiento porque no hay lesión en la tráquea suficiente. Pero sabemos que hubo una compresión en el cuello porque lo vemos en las imágenes de las cámaras. Los policías lo aprietan. No sabemos aún cuánto ha influido en la muerte o no esa compresión. Eso lo vamos a a ver cuando hagamos la anatomía patológica de la tráquea. Entonces si bien la asfixia no está ni corroborada ni descartada, si puede haber habido una asfixia momentánea que puede haber contribuido para el deceso dado que Guillermo Bustamente tenía comorbilidades. Su corazón por ejemplo, era un poquito más grande de los corazones normales.

-¿En algún momento la víctima se mostró agresiva con el playero de la estación? ¿Cómo se explica la reacción de los efectivos?

Han utilizado también maliciosamente información sobre posibles denuncias previas por violencia que tendría Bustamante, lo cierto es que de la investigación se desprende que en ningún momento fue agresivo, violento o atacó al playero. Nunca. Solo en el momento en que se lo intenta reducir, él opone cierta resistencia pero un algo absolutamente normal. Bustamante no ataca a nadie.

En cuanto a los motivos por los cuales teniendo dinero en efectivo, de hecho secuestramos 70 mil pesos, no pudo pagar, desde la fiscalía analizamos dicho comportamiento errático y aguardamos los resultados de los exámenes toxicológicos. Es posible que ha estado intoxicado. Pero insisto, aunque hubiese consumido, esto no morigera ni justifica el actuar de la policía. Sí puede llegar a explicar de algún modo que el playero llamé los policías, que previo a la muerte de Bustamante habían estado 2 horas y media hablando con él. Está claro que el playero es amigo de los efectivos.

-Es inevitable hacer una asociación entre la muerte de Bustamante y la de Blas Correas, ambos víctimas del abuso policial. ¿Existe alguna diferencia entre el actuar del Gobierno provincial en este caso?

Y en eso se ve un cambio. Han quedado asustados desde la Provincia tras el desastre que hizo Mosquera (el ex ministro de Seguridad) cuando pasó lo de Blas Correas. De hecho el mismo lunes a las 7 de la mañana me llamó el ministro de Justicia para ponerse a total disposición, y me ofreció el Tribunal de Conducta Policial para avanzar en la investigación, lo que en parte contribuyó a poder detener a cinco efectivos a poco de ocurrido el hecho. Por lo que paradójicamente fue importante la colaboración de la misma fuerza de seguridad para avanzar en el esclarecimiento de lo que pasó. Es decir, si comparamos con la forma de manejarse de las cúpulas en el 2020, cuando mataron a Blas, podemos decir que este posicionamiento es superador, gracias a los procesos de justicia y a la lucha que se llevó a cabo.