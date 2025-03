La central obrera también definió participar de la marcha del 24 de Marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, un día antes del paro se movilizarán junto a los jubilados el miércoles 9 de abril.

Por ese motivo Héctor Daer, integrante del triunvirato de la central obrera, aseguró después de la reunión que «las acciones sindicales durarán 36 horas», ya que la concentración comenzará a las 12 del mediodía del miércoles.

Luego de una reunión en la sede histórica de Azopardo 802, el consejo directivo de decidió que el paro general de 24 horas el jueves 10 de abril. El reclamo es por mejoras salariales y en rechazo a los despidos masivos en el sector público, el detrimento de los salarios y la perdida del poder adquisitivo.

Además, se suma el repudio al avance en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la represión desplegada por las fuerzas de seguridad contra la marcha de jubilados el miércoles 12 de marzo.

La medida de fuerza definida concretará el tercer paro de la central obrera desde que asumió Javier Milei.

El gremio de colectiveros se suma a la medida

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los colectiveros se sumarán a la medida de fuerza. «La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento», sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA.