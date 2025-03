¿Qué la llevó a poner en marcha la Fundación “El Gringo Tosco”?

Sucede que hay un reclamo generalizado de las personas que vienen en barrios de clase media baja, como el barrio donde yo vivo. Un barrio de gente trabajadora, como son Ana María Zumarán, Los Paraísos, Granadero Pringles y San Martín Norte.

El pedido de la gente de estos barrios es el de decir que nunca la ayuda del Estado llega a estos sectores, donde las necesidades son mayores, “por lo que luego de meses de trabajo este sábado realizamos el lanzamiento de la sede en calle Zárate 2.174 de barrio Ana María Zumarán”, acotó.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes vecinos, miembros de centros vecinales de la zona y el cuerpo de docentes que dictarán los talleres, con el deseo de que sea un punto de encuentro donde niñas, niños, adolescentes y adultos mayores puedan compartir, aprender y crecer.

¿Cómo se pueden escuchar y receptar los reclamos de los vecinos?

A raíz de todos los reclamos de los vecinos, pensé, como soy hija de un trabajador, y cuando yo era niña quería realizar alguna actividad fuera del ámbito escolar pero en mi casa no habían los recursos económicos como para que yo pudiera desarrollar esas inquietudes de cuando uno es niño, como por ejemplo, clases de zapateo americano, aprender a tocar algún instrumento musical, etcétera. En mi casa no había recursos y por ende pienso en esos niños hijos de trabajadores de estos barrios donde los papás sí tienen dinero como para poner los alimentos sobre la mesa y mandarlos a la escuela, pero no les alcanza para que desarrollen alguna actividad, como por ejemplo la música, o un deporte no convencional como el ajedrez o la paleta ping pong.

En este sector de la ciudad, además, como son barrios viejos, todavía vive gran población de personas adultas, que están mayores y que con la idea de reforzar los vínculos con los vecinos y de los abuelos con los nietos “pensamos otras actividades como un coro de niños, o enseñar el arte del crochet. Más adelante esperamos contar con la colaboración de un abogado que se ofrezca y pueda brindar asesoramiento legal”, agregó Tosco con entusiasmo.

En resumen, Malvina pensó “en una fundación para servir a la sociedad y de esa forma homenajear a mi papá, como estoy jubilada quería hacer algo que esté al servicio de la gente y especialmente de los trabajadores”, dijo y agregó que “el lema de la Fundación es: “Somos todos hijos de trabajadores”.

Una sede con mucho trabajo y esfuerzo