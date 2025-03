El policía que había gaseado a una nena coordinó parte del operativo represivo

El agente de la Federal había agredido a la niña en septiembre pasado. Luego, contó con el apoyo de la ministra Patricia Bullrich.

«El policía no gasea a la niña. La niña ya estaba gaseada». Expresó a mediados de septiembre del año pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, poco después de que trascendiera que un agente de la Federal le había arrojado gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre que permanecían inmóviles sobre el asfalto, abrazándose, mientras la fuerza de seguridad reprimía una manifestación en los alrededores del Congreso, en medio del debate por el veto presidencial a la reforma de la fórmula jubilatoria.

En su momento, Bullrich aseguró: “Eso no es gasear a una nena. La policía está avanzando, la señora está en el piso, la policía está en el piso, lo que hace es poner atrás a la nena, y está tirando gases. Nadie apunta a una nena ni a la mamá. De ninguna manera fue intencional. (…) Los policías están con los cascos, no escuchan. Hubo un error, yo voy a hablar con el jefe de policías si es quien lo mandó, nosotros no avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada”.