La expresidenta cruzó al Presidente por no ir a visitar la ciudad tras el fatal temporal y lamentó su «desconexión emocional con los que sufren». «No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia», le remarcó.

«¡Ay, Milei! Te juro que esperé… Pensé… ‘seguro este viaja a Bahía Blanca, porque lo que pasó es apocalíptico’. Y no… NADA. ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!», lamentó Cristina Kirchner en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).

Al respecto le remarcó sobre su ausencia en el territorio bahiense: «No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza» y le recordó que durante sus mandatos ella misma visitó las inundaciones en Tartagal y la zona del tornado en Misiones en 2009, así como la zona inundada en La Plata en y en el Barrio Mitre en 2013.

«Se trata de estar, acompañar, ayudar y reconstruir. No es tan difícil. Hay que poner voluntad Y SOBRE TODO PLATA. POR QUE TAMPOCO SIRVE SOLO PONER LA CARA PARA LA TELE. HAY QUE PONER LA CARA Y LA BILLETERA PARA PODER RECONSTRUIR BAHÍA BLANCA«, le reclamó la exmandataria a Milei.

Al tiempo que recordó que el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, ha evaluado los daños en 400 mil millones de pesos; «o sea… casi 400 millones de dólares.. «, le señaló. Y es que, la ayuda económica extraordinaria que envió el Gobierno nacional es solo de 10.000 millones.

Y le apuntó: «AYER NOMÁS GASTASTE 224 MILLONES DE DÓLARES DEL BANCO CENTRAL para intervenir en el mercado de los dólares financieros y seguir con el dólar oficial planchado. EN UN DÍA QUEMASTE MÁS DE LA MITAD DE LO QUE NECESITA BAHÍA BLANCA PARA SU RECONSTRUCCIÓN… FIJATE MILEI«, cerró la exmandataria.

CFK recordó sus visitas tras las inundaciones en Tartagal y La Plata

Sobre su visita a Tartagal, la expresidenta rememoró: «Yo recién llegaba de una visita oficial a España tras compartir condecoración, gala y encuentros con Reyes y Presidente. No lo dudé un instante, me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo junto al resto de los vecinos, recorriendo el pueblo y visitando las casas cubiertas de barro. DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE, RECONSTRUIMOS TODO LO QUE HABÍA DESTRUIDO LA NATURALEZA Y MÁS TAMBIÉN».

«Te puedo contar también cuando fui a La Plata, mi ciudad natal, el 3 de abril del 2013, al día siguiente de las inundaciones que se llevaron las vidas de tantos platenses. NO SABÉS EL ROL QUE CUMPLIÓ EL EJÉRCITO ARGENTINO JUNTO A LOS PIBES DE LA CÁMPORA ORGANIZANDO LA AYUDA A LOS VECINOS DAMNIFICADOS», agregó.

Y señaló: «Todavía me acuerdo cuando, los mismos periodistas que este fin de semana justificaban la presencia en Bahía Blanca de José Luis Espert, tu candidato a diputado nacional para las próximas elecciones en PBA, no paraban de criticar a los chicos porque llevaban pecheras identificatorias de su organización… ¡Dios mío! ¡Cuánta mediocridad y estupidez! Como decía mi abuela: los estúpidos y las hormigas no se terminan nunca».