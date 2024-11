Antiderechos por naturaleza, te contamos todo sobre la familia judicial que lleva adelante la «causa vialidad».

(Por Guillermo Carlos Delgado Jordan)En los últimos tiempos, desde Noticias La Insuperable, te hemos ido trazando un panorama sobre quiénes son los que tienen en sus manos la sentencia de la «causa vialidad», aquella que juzga a Cristina Kirchner cuya sentencia a seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue confirmada en esta semana,

Nos hemos centrado, en varias oportunidades, en la figura de Rodrigo Giménez Uriburu, el presidente del Tribunal que la condenó en primera instancia en 2022; aquel que provocativamente tomaba mate vía zoom mostrando el escudo del «Liverpool», el equipo con el que jugaba en la quinta de Mauricio Macri junto, entre otros, al fiscal Luciani, una de las tantas irregularidades que demostraba que un «nicho» de la justicia tiene la vida de todos en sus manos.

Los padres

Ya hace tiempo, también, te dimos la primicia sobre la figura del padre del Juez, Héctor Giménez Uriburu, militar y funcionario de la última Dictadura, quien formaba parte de la comitiva que acompañaba a al presidente de facto, Reynaldo Bignone.

Asimismo, en aquella oportunidad, además, te dimos la primicia sobre la madre del Juez, María de Luján Lamón de Giménez Uriburu, aquella que afirmaba convencida: “Para mí ser peronista es ser delincuente”. También, no dudaba en referirse a los 30.000 desaparecidos como “un mito”, que lo de Santiago Maldonado fue “una farsa” y que el hermano de éste debería haberse preocupado por él cuando era un “hippie”. “Era un vagabundo, no creo que sea el orgullo de ninguna familia bien constituida”, sentenciaba, con ese orgullo de moralina de clase oligarca a flor de piel. El mismo orgullo que la llevaba a afirmar que ser peronista es ser delincuente. Y agregar luego sin rubor: “No podés ser peronista y ser buena persona. No se puede adorar como adoraban a ese señor (no nombra a Perón, obedeciendo aún la proscripción de “la Libertadora”), que era un degenerado, te lo digo como mujer. Nunca tuvo una familia normal, una esposa normal, si tuvo o no hijos no los sé. Era un degenerado de cualquier punto de vista”.

Sobrino

Dentro de su estructura familiar, como te contamos también, está, obviamente la esposa del juez, Josefina Hornos, quien es hija de Roberto Enrique Hornos, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y, como te hemos contado en exclusiva, un frecuente visitante de la Rosada en épocas de Macri.

Josefina tambén está, como no podía ser de otra manera, en el «nicho judicial»: es secretaria del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi desde el año 2007.

Y para cerrar esta pequeña red familiar, digamos que la esposa del Juez Giménez Uriburu que condenó a la expresidenta, es la sobrina de Gustavo Hornos, también integrante del «equipo Liverpool», visitador de Macri y Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el mismo que decidió confirmar la sentencia de su sobrino político contra Cristina Kirchner.

La casta judicial, el gorilaje empresarial y los resabios de la Dictadura aliados contra la líder del peronismo. Nada nuevo bajo el sol de la historia argentina.