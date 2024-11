La ex mandataria encabezó el acto por el Día de la Militancia peronista en Santiago del Estero. Duras críticas al gobierno de Milei, a quien tildó de «payasesco». «Fui parte de un proyecto que desendeudó al país, por eso el castigo que me quieren imponer», indicó.

La ex presidenta Cristina Fernández celebró este domingo el acto por el Día de la Militancia peronista en Santiago del Estero, inaugurando su flamante presidencia del Partido Justicialista. «No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice», dijo sobre el gobierno de Javier Milei.

“Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la república siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan», arrancó Cristina.

“No me lo van a perdonar nunca y las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos… el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, dijo en referencia a los embates del Poder Judicial -que en los últimos días hizo pública una condena ya cantada- junto al sector gobernante que buscan proscribirla.

“Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada”, aseguró.

En otro tramo de su discurso le apuntó a Milei: «Si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este. Por favor. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores”, agregó.

Además, la ex presidenta criticó al mandatario libertario por sus recorridos «selectos» a la hora de salir de la Casa Rosada: «¿Vieron que Milei va a lugares donde solamente hay multimillonarios? Ni por equivocación va a una escuela, a un comedor, a una pyme, a una universidad. No, siempre donde son pocos y multimillonarios», le tiró.