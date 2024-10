Las declaraciones de Agustín Rossi no solo revelan un profundo malestar con el gobierno de Javier Milei, sino que también ponen en el centro de la escena a Cristina Fernández como la figura clave para reconstruir la esperanza en Argentina.

En una entrevista, Agustín Rossi no se guardó nada y lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei. Calificándolo como un «psicópata morboso», Rossi denunció la crueldad de las políticas actuales y destacó el rol esencial que jugará Cristina Fernández desde la presidencia del Partido Justicialista para enfrentar el ajuste brutal que golpea a los argentinos.

Agustín Rossi no dejó lugar para la tibieza ni la ambigüedad en sus declaraciones recientes con Andrea Recúpero en AM530. Con el estilo frontal que lo caracteriza, el actual director de la Agencia Federal de Inteligencia no dudó en calificar a Javier Milei como un “psicópata morboso”, una sentencia que desató un terremoto político, marcando un antes y un después en la confrontación pública entre el kirchnerismo y la administración libertaria. La dureza de sus palabras no responde solo a una mera disputa política, sino que refleja una realidad social y económica que desgarra el tejido de la Argentina

El gobierno de Javier Milei ha sido un catálogo de decisiones orientadas a destruir el Estado de bienestar. Rossi denuncia, con razón, la crueldad de una gestión que celebra el ajuste como si fuera un trofeo, mientras las grandes mayorías ven cómo se pulverizan sus salarios, sus derechos y su dignidad. «La reunión con los gobernadores es un festejo de la crueldad», afirmó Rossi, haciendo referencia al clima de complicidad que rodea a las políticas de ajuste, que no buscan más que perpetuar el sufrimiento de los más vulnerables.

Una sociedad en manos de un «psicópata morboso»

El diagnóstico de Rossi va más allá de una simple crítica política. Al calificar a Milei como un «psicópata morboso», lo que hace es poner en evidencia que estamos ante un líder sin escrúpulos, que se recrea en el dolor ajeno, un ser cuyo único objetivo es demoler lo público para beneficiar a las élites económicas. Las decisiones de su gobierno son una muestra palpable de este desprecio por las mayorías: recortes en educación, ajuste fiscal, desmantelamiento de la salud pública y una apuesta descarada por las privatizaciones. La Argentina de Milei es una Argentina al servicio de los mercados, no de su gente.

“Estamos en manos de un psicópata”, repitió Rossi, apelando a la sensibilidad de la sociedad en su conjunto, urgida a reaccionar frente al rumbo que ha tomado el país. El gobierno libertario, en lugar de abrirse al diálogo y al consenso, opta por la confrontación y la descalificación de todo lo que huela a peronismo. Milei no se contenta con atacar las políticas de los gobiernos kirchneristas; su cruzada tiene un componente personal, enfocado en deslegitimar a Cristina Fernández de Kirchner como la líder indiscutible del justicialismo.

La estrategia de descalificación contra Cristina Fernández

«Milei fue decidido a descalificar a Cristina, eso tiene que ver con su candidatura al PJ», sentenció Rossi, aludiendo a la obsesión del actual mandatario por neutralizar a la figura más influyente del peronismo. Sin embargo, esta maniobra, lejos de debilitar a Cristina, la ha fortalecido. Según Rossi, «la voz de Cristina va a ser aún más fuerte si es desde la presidencia del PJ». Esto anticipa un enfrentamiento frontal entre dos visiones diametralmente opuestas de la Argentina: una, la de Milei, que busca subordinar al país a los intereses de las grandes corporaciones internacionales; y otra, la de Cristina, que aspira a devolver el poder a las grandes mayorías, reconstruyendo la soberanía política, económica y social del país.

Cristina Fernández ha demostrado a lo largo de su carrera política que es una figura clave en la defensa de los derechos de los argentinos. Para Rossi, su asunción como presidenta del Partido Justicialista será la piedra angular de la resistencia al modelo neoliberal que impulsa Milei. “Cristina es la que garantiza que el Justicialismo sea la principal fuerza opositora”, afirmó Rossi, y no es una simple declaración de intenciones: es el preludio de una batalla crucial que definirá el futuro del país.

El encierro político de Milei y el peligro de su aislamiento

Para Rossi, Milei ha alcanzado un punto de no retorno. “El Presidente está en un momento de encierro político”, aseguró, sugiriendo que la soledad y el aislamiento en los que ha caído el mandatario son el reflejo de su falta de propuestas reales para el país. Ante la imposibilidad de generar consensos, Milei ha decidido refugiarse en su «núcleo duro», apelando a cuestiones simbólicas para mantener a flote una gestión que naufraga en el desprecio generalizado.

Rossi es contundente al advertir sobre los peligros que implica mantener un gobierno como el actual. Las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado que impulsa Milei no son sostenibles en el largo plazo, y la tensión social no hará más que crecer si el rumbo no se modifica. Lo que está en juego no es solo el destino del peronismo o de un sector político, sino la propia estabilidad del país.

La reconstrucción de la esperanza: Cristina al frente del PJ

Si algo queda claro en las declaraciones de Rossi, es que la clave para enfrentar al «psicópata» que gobierna hoy la Argentina está en la unidad del peronismo y en la conducción de Cristina Fernández. La ex presidenta, según el ex ministro de Defensa, no solo es la figura más capacitada para liderar la oposición, sino que también representa la esperanza de millones de argentinos que hoy ven cómo sus derechos son sistemáticamente arrasados por el neoliberalismo rampante de Milei.

“La crueldad de este gobierno llevó a los argentinos a un estado de angustia”, sentenció Rossi, dejando en claro que el malestar social no puede ignorarse por más tiempo. La conducción de Cristina en el PJ no solo es una cuestión política; es un paso necesario para devolverle a los argentinos la posibilidad de soñar con un futuro mejor, un futuro donde la justicia social no sea una quimera, sino una realidad palpable.

La ofensiva de Rossi contra Milei es feroz, pero está justificada en la crueldad de un gobierno que ha optado por el ajuste despiadado como única herramienta de gestión. Frente a esto, la resistencia del peronismo y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner aparecen como la única salida viable para reconstruir un país que, hoy por hoy, está al borde del abismo.