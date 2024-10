Cristina Fernández de Kirchner, a través de un extenso y filoso post en redes sociales, arremetió contra el presidente Javier Milei, calificando su gobierno de «vergüenza ajena» y responsabilizándolo, junto a los medios que promueven discursos de odio, de las amenazas que ha recibido. En su análisis, señala la incompetencia de Milei para resolver los problemas estructurales de Argentina, haciendo hincapié en su plagio de recetas económicas fallidas y la perpetuación de políticas que benefician a los sectores financieros.

En un mensaje en redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner critica duramente la gestión de Javier Milei, señalando sus fallos económicos, su incapacidad para gobernar y su retórica violenta.

En medio de la creciente tensión social y política que atraviesa la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio con una publicación incendiaria en sus redes sociales, dirigida directamente al presidente Javier Milei. Lejos de ser una simple crítica política, el mensaje de la ex mandataria se presenta como un retrato implacable de los desaciertos y promesas incumplidas que caracterizan al gobierno de «La Libertad Avanza».

El texto, que comienza con una frase lapidaria —»¿Así que ahora también me querés matar?»—, denuncia no solo el incremento en la violencia política, sino que también se convierte en un alegato sobre la incapacidad de Milei para gestionar el Estado, acusándolo de haber convertido sus ideas económicas en una serie de errores catastróficos que afectan directamente la vida cotidiana de los argentinos. «Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces», dispara la ex presidenta, señalando que las promesas grandilocuentes del libertario se han desmoronado en su corta gestión.

La sombra de Martínez de Hoz: la dolarización que nunca llegó

Uno de los puntos más punzantes de la publicación de Fernández de Kirchner es su referencia a la promesa de Milei de dolarizar la economía argentina. Lo que comenzó como una de las propuestas más radicales y distintivas de su campaña, ha terminado en lo que Cristina describe como un «plagio» de las medidas de José Alfredo Martínez de Hoz, el controvertido ministro de Economía durante la última dictadura militar.

El llamado «carry trade», una estrategia financiera que beneficia a los grandes capitales especulativos, ha resurgido bajo el mando del economista Toto Caputo, uno de los principales actores en el equipo económico de Milei.

Lejos de establecer una economía dolarizada, Milei ha replicado el esquema de la tablita cambiaria que instauró Martínez de Hoz, fomentando un escenario de especulación financiera en el que los grandes actores del mercado «se la están llevando en pala», tal como señala Cristina.

Para la ex presidenta, este viraje de Milei no es solo una traición a sus votantes, sino también la confirmación de que el «mesías libertario» ha caído en las mismas trampas que criticaba con vehemencia antes de llegar al poder.

El Banco Central, los pasivos y la explosión inminente

Otro de los aspectos que Cristina no deja pasar es el rol del Banco Central en la política económica de Milei. Durante su campaña, el entonces candidato prometió cerrar la entidad monetaria, argumentando que era una de las causas principales de la inflación crónica en el país.

Sin embargo, la realidad ha sido diametralmente opuesta: lejos de eliminar el Banco Central, Milei ha permitido que se incrementen los pasivos del Estado argentino mediante la emisión de instrumentos financieros como las LEFI y LECAPS, que acumulan intereses mensuales de más de 2 billones de pesos.

Cristina es enfática al advertir sobre los peligros de esta política. Según la ex presidenta, se está formando una «bola de nieve» que, cuando explote, arrastrará consigo la estabilidad económica del país, recordando las consecuencias nefastas que este tipo de políticas ya tuvieron en otras crisis económicas.

La crítica no es menor: lo que Milei había presentado como una solución radical para poner fin a la inflación, se ha convertido en una nueva forma de endeudamiento, cuyas consecuencias afectarán a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El legado de la violencia política y el discurso del odio

Pero la crítica de Cristina no se queda solo en el plano económico. En una acusación frontal, responsabiliza a Milei y a los medios que han amplificado su discurso por promover un clima de odio que ha escalado hasta las amenazas de muerte que ha recibido la propia ex presidenta.

«Ya hubo una época en la Argentina en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución», recuerda Cristina, trazando un paralelo con los tiempos oscuros de la dictadura militar y sugiriendo que el clima de violencia política en el país no es casualidad, sino el resultado de una estrategia de polarización que, eventualmente, termina en actos de violencia concretos.

La ex mandataria apunta directamente a la ministra de Seguridad de Milei, a quien acusa de estar al tanto de estas amenazas y de no actuar para frenar los discursos que alientan la violencia.

El contexto no podría ser más alarmante: en un país donde los atentados y las amenazas contra figuras políticas han aumentado, la falta de respuesta por parte del gobierno es, según Cristina, no solo una omisión, sino una complicidad.

El fracaso de la gestión Milei

En el cierre de su mensaje, Cristina Fernández de Kirchner sentencia lo que muchos argentinos empiezan a percibir: «Tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena».

No es solo una crítica individualizada a la figura de Milei, sino un reflejo de lo que, a su juicio, es el descontento generalizado de una sociedad que, lejos de mejorar su calidad de vida, ha visto cómo las promesas de cambio se han diluido en una maraña de políticas incoherentes y dañinas.

Para Cristina, la respuesta no pasa por la violencia, sino por la gestión efectiva del Estado. «Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día», concluye.

El mensaje es claro: la política no puede basarse en la destrucción del otro, sino en la construcción de soluciones que beneficien a todos.