Esto significa el cierre de varios programas: Tanta Trampa, Subversiones, Nadie Sale Vivo, Córdoba Deportiva, Alta Mañana, entre otros. La reestructuración de las radios supone «afectar la pluralidad que siempre caracterizó al multimedio universitario», reclamaron las y los trabajadores.

Continúa el ajuste en los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que desde este lunes Radio Universidad y la FM 102.3 Más que Música, tendrán programación unificada para avanzar con el recorte dentro del multimedio.

Esto significa el cierre de varios programas que se transmitían en las radios de los SRT: Tanta Trampa, Subversiones, Nadie Sale Vivo, Córdoba Deportiva, Alta Mañana, entre otros.

En ese marco, el periodista Juan Cruz Taborda Varela anunció el final de su programa, Tanta Trampa, que conducía en la FM102.3 de lunes a viernes de 12 a 14.

“Después de casi 5 años al aire, hoy llega a su final Tanta trampa. A diferencia del éxodo masivo que hemos sufrido en los SRT, en donde unos 100 compañeros/as decidieron retirarse, el fin del programa no es una decisión mía. No me retiro, no me voy: me levantan el programa”, cuestionó.