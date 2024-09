LNM dialogó con la diputada peronista por Córdoba, Gabriela Estévez, acerca de las valoraciones para con el actual estado de situación de los jubilados. «El proyecto vetado representa, según el propio oficialismo, el 0.44% del PIB, y se trata de una suma que tarde o temprano habrá que darles a los jubilados», aseguró la legisladora.

Durante la reciente semana pasada se sucedieron represiones incruentas contra jubilados que marcharon en protesta ante el veto presidencial de la ley promulgada, que implicaba un mínimo aumento en los ingresos del sector pasivo más desfavorecido -semana en que también se anunció un nuevo recorte en la lista de medicamentos gratuitos para los afiliados a PAMI-. LNM dialogó con la diputada peronista por Córdoba, Gabriela Estévez, acerca de las valoraciones -suyas y de su espacio político- para con el actual estado de situación de la clase pasiva.

Recientemente el Gobierno nacional ha tomado una serie de medidas que perjudican gravemente a los jubilados, ¿cuáles son los señalamientos más relevantes al respecto que quisiera expresar desde su posición personal y del espacio político al que representa?

-Mi posición personal y la de mi espacio -aquel conducido por Néstor, antes, y Cristina Kirchner, hoy- es que las políticas hacia los jubilados se demuestran con hechos, no con palabras. Digo que, por ejemplo, en el Gobierno de Néstor Kirchner las jubilaciones recuperaron 14,4% de poder adquisitivo -en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner las jubilaciones también crecieron, 7,8% y 8,2% respectivamente en cada uno de sus 2 periodos, en términos reales-. Paralelamente en estos gobiernos se re estatizó el Sistema de Jubilaciones, se eliminaron las AFJP y se creó el FGS (Fondo de Garantía Sustentable). Otra política sucedida durante los gobiernos de Néstor y Cristina es que la cobertura previsional pasó del 65% al 90% con la primera moratoria. Por último, ya que se encuentra en boga, durante el gobierno de Cristina Kirchner las jubilaciones alcanzaron su valor más alto nominado en dólares -y el valor promedio más alto en dólares para un periodo presidencial desde el retorno de la democracia-.

Se ha lanzado a correr el rumor que mientras los radicales de Manes presionan para voltear el DNU 70, el peronismo plancha el debate. Al mismo tiempo, desde la UCR -en off- algunos dirigentes sostienen que la intención es obtener dictamen favorable ya que alcanzaría con juntar 129 diputados en contra para derogar ese decreto. De ser cierto esto, ¿cuál sería el objetivo que se persigue desde el peronismo?

-Opinar al respecto –sinceramente- sería colaborar para farandulizar la política, y guiarme por rumores -o radio pasillo-. La realidad es que los periodos legales para que la comisión trate ese Decreto ya se han cumplido, puede abocarse si así lo desea, pero ya dejó de ser necesario. Si la UCR, o cualquier grupo de 10 diputados, cree que están los números en el recinto para rechazar ese decreto, no tiene más que hacer un pedido de sesión, juntar 129 voluntades para el quórum, y la mitad más uno de los presentes para rechazarlo. No se necesita dictamen ni mayorías especiales como se demostró hace poco con el rechazo al DNU que aumentaba los Fondos de la SIDE, el cual fue rechazado con mayoría simple sin contar con dictamen.

Sistemas de administración de jubilaciones

Según economistas del entorno presidencial, el porcentaje del PBI afectado por el aumento vetado es ínfimo. ¿Cuál es la incidencia presupuestaria en juego? ¿Esta cancelación del aumento es algo más a lo que los jubilados deberán resignarse?

-La realidad es que el proyecto vetado representa, según el propio oficialismo el 0.44% del PIB, y se trata de una suma que tarde o temprano habrá que darles a los jubilados, no es negociable en términos morales, se trata de un aumento que todos los jubilados percibirán por igual, y que afectaría principalmente a los jubilados con haber mínimo, los más necesitados. Es de un aumento que es fiscalmente responsable, con dictamen de la Oficina de Presupuesto del Congreso y que es perfectamente sustentable. De hecho, es menor a las exenciones fiscales que le serán dadas a diversas empresas por el RIGI.

¿Cuál es la diferencia de este veto de Milei y aquel de CFK al 82% –con el que el oficialismo opera discursivamente para justificarse?

-Bueno, mientras -como ya dije- la incidencia del actual aumento vetado es ínfimo a nivel presupuestario, el aumento del 82% móvil aprobado por el Grupo A en 2010, para José Luis Espert, hoy miembro del oficialismo, implicaba un monto 5 veces superior equivalente al 2,5% del PBI, tal como lo consignó en su editorial del día 16 de julio de 2010 un reconocido diario económico (Ámbito Financiero). Paralelamente ese aumento del 82% móvil implicaba un mayor aumento para las jubilaciones más altas, ya que provenían de salarios más altos en su actividad laboral, y era de un impacto menor, en las jubilaciones de haberes mínimos.

Es algo recurrente en muchas de las administraciones nacionales el ajustar al sector pasivo como método para alcanzar el “equilibrio fiscal”. ¿Cómo podría entenderse este empecinamiento en afectar a uno de los sectores más débiles de la población?

-Las administraciones nacionales que han recurrido a esos métodos son las administraciones autodeterminadas como antiperonistas, como la actual de Milei-Caputo, o antikirchneristas, como la administración Macri-Caputo. Un análisis realizado recientemente por otro medio demuestra, que, desde el retorno de la democracia, las jubilaciones han perdido marcadamente en esta gestión y la anterior macrista, quizás de ahí deviene el apoyo mutuo.

¿Vislumbra usted algunas posibilidades del retorno de las AFJP? ¿Por qué podrían retornar?

-La única posibilidad del retorno de las AFJP radica en las oportunidades de negocios que vea el tridente Milei-Caputo-Macri para sí mismos, ya que es el único fin que cumplen. Las AFJP fueron una gran pérdida para los jubilados estafados -llamarlos beneficiarios me parece un insulto- y para el Estado, que tuvo que desembolsar mes a mes dinero para compensar los haberes de los jubilados privatizados.

¿Qué perjuicios acarrearía para el sector pasivo un retorno de estas administradoras (AFJP)?

-Las ventajas y desventajas son claras, Argentina no tiene un mercado de capitales fuerte y seguro, nunca en su historia lo tuvo, se trata de un mercado ampliamente especulativo, el jubilado pocas chances tendrá de obtener rendimientos con un sistema privado, y quedará expuesto a las vicisitudes de un sistema económico mundial que hoy se vislumbra endeble.

¿Cuáles son las ventajas de la administración de las jubilaciones tal cual funciona hoy?

-Un sistema de reparto público permite al Estado nacional inyectar el dinero que sea necesario en el sistema de reparto a fin de afrontar la inversión necesaria para que los jubilados converjan hacia haberes dignos

¿Está en consideración el aumento de la edad de las personas para jubilarse? ¿Cuán factible es que se avance en tal sentido?

-La Ley Bases, en su versión original, era un intento de elevar la edad jubilatoria de las mujeres, ya que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años sin ella y debería esperar a los 65 años para acceder a la PUAM. Esto era a su vez un intento por recortar los haberes a esas mujeres, ya que la PUAM representa el 80% del haber mínimo. Mucho se ha criticado a Unión por la Patria, pero fueron la base de nuestros 100 Diputados y 33 senadores lo que nos permitió triunfar en ese debate, eliminar ese capítulo y así evitar que 9 de cada 10 mujeres se vean perjudicadas en un aumento de su edad jubilatoria y una disminución de sus haberes.

¿Corren riesgo las jubilaciones de aquellas personas que no hubieran podido realizar aportes a lo largo de su vida -como las amas de casa-?

-Esas personas siempre corren riesgo cuando un gobierno mira más hacia afuera de nuestro país que hacia adentro.

Medicamentos

Durante la actual administración nacional -mes a mes- se le van quitando posibilidades a los jubilados de acceder de forma gratuita a determinadas medicaciones. ¿Existe alguna posibilidad de impedir estos recortes mediante alguna decisión que tome el Poder Legislativo? ¿Qué se podría hacer para contener –y/o reparar- en parte este daño?

-Desde el comienzo de este gobierno se eliminaron 55 moléculas del listado original de 167 medicamentos con 100% de cobertura por PAMI. Además, solo podrán acceder a coberturas del 100% de sus jubilaciones los adultos mayores que perciban un máximo de 1,5 haberes mínimos -requisito que antes no existía-, ya no de forma automática, sino previa presentación electrónica individual que deberá hacer cada beneficiario. Desde el Congreso impulsamos la iniciativa de nuestro bloque que busca dejar efectivo por ley la cobertura del 100% de los 167 medicamentos originales para todos los afiliados de PAMI. Aún no hemos conseguido que otras bancadas nos acompañen.

Marchas y reclamos

En ocasión de reclamar y marchar en defensa de la Universidad pública se pudo observar un gran acompañamiento de multitud conformada por muchos sectores- sociales, políticos e independientes- ¿Por qué -según su análisis- las marchas de los jubilados de esta semana no han contado con un apoyo similar por parte de esos sectores ?

-Porque desde el Gobierno nacional se llevaron adelante procesos de disciplinamiento social en torno a una presencia muy marcada de las fuerzas de seguridad donde ellos mismos generan situaciones de violencia para reprimir aun cuando las marchas transcurren de manera pacífica. En este sentido, la brutalidad y frecuencia de las represiones obviamente genera un efecto de miedo a manifestarse y es justamente por eso que las llevan adelante. Creo que muchos jubilados que no salieron a manifestarse temían la represión que terminó sucediendo.

¿Hay alguna forma de impedir que las fuerzas de seguridad repriman a personas de edad avanzada?

-Todos los sectores que históricamente acompañamos a los jubilados debemos llevar adelante iniciativas para intentar ponerle un freno a la represión, tanto en términos jurídicos como legislativos, pero Milei y Bullrich demostraron que no tienen pensado respetar ningún tipo de leyes ni derechos: se llevan puesto todo.

¿Cuáles fueron las similitudes y diferencias entre las marchas -la del 30 de agosto y la del 4 de septiembre-?

-Creo que lo que hay que mencionar sí o sí en este sentido es la represión a los jubilados: las imágenes graficaban la brutalidad y crueldad de un gobierno que, con Patricia Bullrich a la cabeza de Seguridad y Milei, Caputo y Sturzenegger digitando la estrategia política y económica, primero hambrean a los jubilados y luego los reprimen cuando salieron a manifestarse. Ejercen violencia sistemática y planificadamente contra los adultos mayores. Que estas represiones se hayan repetido tan seguidas muestra que hay una intencionalidad de ir por todo y a cualquier costo.

¿Qué análisis hacen –usted y su espacio- sobre estas manifestaciones?

-Son las herramientas que tiene el pueblo cuando el gobierno que debería velar por sus derechos los abandona.

También se prevé que el 20 de septiembre -día del jubilado- se marche a la Plaza de Mayo donde realizará un Cabildo abierto. ¿Qué expectativas se tienen de este tipo de manifestaciones en cuanto a poder modificar algunos comportamientos de la actual administración nacional?

-En la historia argentina las movilizaciones populares han logrado conquistas o bien que no se avance en políticas contrarias a los intereses del pueblo. Muchas de las cosas que quiso hacer Macri cuando fue presidente no pudo llevarlas adelante porque el pueblo salió a las calles. Bueno, es una herramienta más de oposición a las medidas de ajuste y por eso las seguiremos acompañando.