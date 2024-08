Así lo indica la medición interanual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Los sectores más afectados son “Químicos y plásticos” (-27,5%), “Papel e impresiones” (-26,9%) y “Metal, maquinaria y equipo” (-18,2%).

A contramano de lo que asegura el presidente Javier Milei y su ministro de Finanzas, Luis Caputo, que dicen ver una recuperación económica y un fin de la recesión, los números reales los contradicen notoriamente.

Según los resultados que surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), publicados este domingo 25 de agosto, la actividad de las pymes se derrumbó un 17,8% interanual en julio, acumulando «una retracción de 18,6% en los siete meses del año frente al mismo período de 2023»; además, en la comparación mensual la producción bajó 1,8%.

Y como consecuencia de la continua merma de la producción, casi el 19,3% de las pequeñas y medianas empresas tuvo dificultades para pagar los salarios de sus trabajadores. Este dato no es menor debido a que la depresión económica -por lógica- no tendrán fin si no hay al menos una recuperación de los salarios que reactive el consumo interno, algo que parece muy difícil que suceda en estos tiempos donde el Gobierno nacional -en palabras de Luis Caputo- dice que quiere «secar la plaza de pesos»; o sea, un freno de mano al consumo que en definitiva repercute en menos producción, menos empleo y salarios estancados con relación a la inflación.

Ocho meses seguidos de caída

El informe también revela que es el octavo mes consecutivo en caída, en un mercado donde los precios se han estabilizado pero la pérdida de poder adquisitivo continúa afectando la demanda interna. Este escenario se agrava por las dificultades en el acceso al financiamiento y los altos costos operativos, lo que coloca a muchas pymes en una situación difícil y con márgenes de rentabilidad estrechos, agrega el comunicado.

Sector por sector

Los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron fuertes caídas en la comparación anual, siendo los más afectados “Químicos y plásticos” (-27,5%), “Papel e impresiones” (-26,9%) y “Metal, maquinaria y equipo” (-18,2%).

Por su parte, Alimentos y bebidas cayó un 14,9%; Textiles e Indumentaria se retrajo un 5,2%: Madera y Muebles sufrió una merma del 16,9%; Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte cayó 18,2%; Químicos y plásticos experimentó una significativa contracción de 27,5% anual y Papel e impresiones se retrajo un 26,9%.

De esta manera, el panorama de las pequeñas y medianas industrias refleja la profunda recesión económica que golpea al sector y con ella a miles de trabajadores que son empleados en sus fábricas. Sin embrago, el Gobierno nacional parece mirar para otro lado y a la vez, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación amigos, construye un relato que resiste ningún dato certero de la realidad.