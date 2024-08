En momentos en que la iglesia argentina se ha visto involucrada en relación a la visita por parte de legisladores a varios genocidas, debido a que la misma fue organizada por el sacerdote Olivera Ravassi, LNM dialogó con el sacerdote cordobés Mariano Oberlin, párroco del barrio Müller de nuestra ciudad, acerca de los pormenores de este episodio así como de otros temas de la actual agenda que forman parte de las ocupaciones de la institución católica.

¿Cómo se podría explicar el comportamiento de Olivera Ravassi –organizando una reunión entre legisladores y genocidas- y la posterior decisión de la institución eclesiástica de desplazarlo de la diócesis en la cual oficiaba su sacerdocio?

-Habría que empezar aclarando algunos puntos sobre su residencia, su formación y su pertenencia a determinado sector interno de la institución. En primer lugar, él en realidad pertenece a la diócesis de San Rafael, en Mendoza; luego hay que saber que fue formado dentro la orden El Verbo Encarnado, que es un instituto católico que está observado -por el Vaticano- por sectores ultra conservadores, ultraderechistas y preconciliares –respecto al Concilio Vaticano Segundo-. En la iglesia católica los concilios marcan los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y ellos, estos observadores, están en contra de toda medida progresista dentro de la Iglesia. Por otra parte es lógico que Ravassi, siendo hijo de un represor, se formara de este modo. Y respecto a su tránsito en la diócesis de Zárate-Campana responde a una acogida transitoria que se le otorgó en ocasión de que él solicitara esa locación debido a razones personales. Se le concedieron 6 meses y luego por un motivo u otro continuó retornando reiteradamente. Ahora ha sido desplazado de la diócesis, pero no expulsado -ni de la iglesia ni de la localidad-, porque como ciudadano argentino puede vivir donde lo desee; lo que no puede es oficiar su sacerdocio allí –ni dar misas, ni ninguna actividad sacerdotal-. Esta limitación puede alcanzar a cualquier sacerdote. Por ejemplo, yo no puedo dar misa en, digamos, Villa María –a no ser que esté autorizado por el obispo-.

¿Habría alguna vinculación entre este caso de Ravassi y, por ejemplo, el del conocido como “cura de la dictadura” Christian Von Wernich?

-Puntualmente creo que no es directamente comparable con el caso de Ravassi, por dos razones centrales. La primera es que Von Wernich fue acusado de crímenes de lesa humanidad –represión y torturas- y Ravassi no carga con esa acusación. Y la segunda en que Von Wernich fue expulsado de la iglesia y Ravassi solo ha sido desplazado de diócesis.

¿Piensa que este tipo de “atrevimiento” por parte de un sacerdote –y de varios legisladores-, de ir a visitar a los genocidas para hablar sobre las posibilidades de que los condenados alcancen la libertad, responde a una nueva corriente discursiva?

-Entiendo que sí. A mí una de las cosas que más me asombran -para mal- hoy es que en el discurso presidencial las mafias, los evasores y los delincuentes son presentados como héroes, y quienes asumen tareas y compromisos solidarios resultamos ser los villanos, y que la caridad sea considerada -desde la presidencia- como un valor negativo o un anti valor, cuando históricamente este tipo de comportamientos han sido destacados no solo por la sociedad sino por todas las administraciones públicas de gobierno. Y esto –de que se considere a las actitudes caritativas, sobre todo a las asumidas por la iglesia, con una valoración altamente negativa- no es un parecer ya que el presidente y sus colaboradores cercanos –y sus militantes en redes sociales- lo expresan claramente, mientras que por otro lado celebran como héroes a los evasores fiscales. El presidente ha expresado públicamente que prefiere tratar con las mafias antes que con el Estado. Y en tal sentido ha llegado a decir que Al Capone fue una especie de prócer –y Eliot Ness un delincuente que persiguió al capo de Chicago desde la “mafia” del Estado-. Quiero señalar que hoy, en consecuencia con este discurso presidencial, en la zona en la cual oficio mi sacerdocio -y articulo con diversos sectores sociales- se nota fuertemente una especie de autovaloración en alza por parte de los grupos de personas vinculadas al narco, porque sienten que se les ha allanado el camino en su favor. Este discurso de parte del presidente, que formula que las mafias son mejores que el Estado, hace pensar que la batalla hemos estado llevando adelante laboriosamente desde hace mucho tiempo estaría perdida si lograra instalarse definitivamente en la sociedad como ha ocurrido en numerosos países de la región.

-Otro caso que conmueve al país es del niño desaparecido en Corrientes –Loan-. En atención a este el Papa Francisco ha tomado participación enviándole una carta de apoyo a Gustavo Vera en ocasión de sufrir amenazas por parte del gobernador correntino Gustavo Valdés. ¿En qué medida puede vincularse este caso con la pretensión gubernamental de instalar una nueva corriente de pensamiento?

-El caso de Loan también está atravesado fuertemente por el discurso del presidente Milei, ya que en campaña dijo que la venta de niños era algo totalmente considerable dentro de las libertades del mercado y de la voluntad “libre” de las personas involucradas en transacciones del tipo- vendedores y compradores de niños- . Si bien este fenómeno de desaparición de niños no es nuevo –por ejemplo se sigue buscando a Guadalupe Lucro, la niña desaparecida en 2021 en San Luis- hoy este tipo de situaciones son alentadas y justificadas por la línea de pensamiento que al respecto se baja desde el gobierno nacional –básicamente desde el presidente Milei- que lleva adelante un gigantesco desmantelamiento de todas las instituciones públicas que se ocupan –u ocupaban- de la trata de personas; esto es terrorífico. A mí particularmente me sorprende y me angustia el presenciar cómo se está dando vuelta desde el gobierno toda la moralidad imperante en la sociedad y como hoy todo aquello que eran consideradas, hasta ayer, aberraciones morales- venta de niños, venta de órganos, tráfico de personas- hoy termina pretendiéndose instalar como que es lo “bueno y correcto”, mientras que al mismo tiempo las acciones morales positivas –como el compartir, ayudar, ejercer el respeto, intentar que todo lo básico le llegue a todas las personas de la comunidad sin discriminación- termina siendo lo “malo”, o lo negativo. Hechos como el cierre del Inadi son claramente una fuerte intención de exacerbar los discursos del odio. De perderse esta batalla cultural las consecuencias para sociedad serán profundamente nefastas.

Pasando a otro tema que cala hondo en la actualidad: el crecimiento acelerado e incesante de la pobreza. ¿Cuál es su percepción desde su lugar como actor social y cómo está asumiendo la Iglesia esta tragedia en curso dentro de la sociedad argentina?

-Mi percepción sobre la actualidad y la pobreza es que resulta clamorosamente palpable, y que la iglesia no se desentiende de la situación. De hecho Caritas y las parroquias abren y sostienen cuantos más comedores pueden –claro que hay parroquias más comprometidas d que otras-; y es notorio observar como la cantidad de personas que asisten a la iglesia en busca de ayudas de diversas índoles se incrementa diariamente en, digámoslo así, proyección geométrica. Lamentablemente no se les puede brindar ayuda a todos. Lamentablemente nosotros tenemos cupos en los comedores debido a la cantidad de alimentos con los que contamos. Por otro lado, ha habido gestos muy lindos como los de las misas por las Madres de la Patria –que en Córdoba fue oficiada por el arzobispo Ángel Rossi- reivindicando a todas aquellas mujeres que se ocupan de los comedores barriales y populares. Realmente está muy bien que se las llame Madres de la Patria porque son quienes “maternan” a los más necesitados. Esto ha sido un gesto hermoso en medio del furibundo ataque del gobierno nacional a los comedores populares –en una persecución tremendamente cruel, que trata de delincuentes a quienes dan un plato de comida a quienes lo necesitan, y por otro lado aplauden a los delincuentes de guante blanco que fugan y/o evaden- . claro que además de hermoso ha sido un gesto que ha requerido mucha valentía y mucho coraje porque ha significado volverse –aún más- un blanco propicio para la agresión y el insulto de parte los militantes cibernéticos de la actual administración nacional, tratando de “pobristas” a todos lo involucrados –como los curas villeros y las propias Madres de la Patria- . Estos gestos, si bien no corren por cuenta de toda la iglesia, sí involucran a un sector muy amplio y vasto de la misma. Yo nunca había visto que la caridad sea considerada como un acto de delincuencia por las autoridades de ningún gobierno, hasta la llegada de Milei.