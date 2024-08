Una investigación de Telenueve investiga reveló que el organismo destinó casi 30 mil millones de pesos a adquirir productos medicinales a Suizo Argentina, una firma relacionada a Martín Menem. Su primo, «Lule» Menem, a cargo de la gestión.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se encuentra en el ojo de la tormenta por la realización de compras millonarias sin licitación previa. Según el informe presentado ayer por el periodista Tomás Méndez en su programa televisivo, el organismo destinó casi 30 mil millones de pesos para adquirir productos medicinales a la droguería Suizo Argentina, vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La nueva investigación por presunta corrupción que sacude al gobierno libertario indica que el organismo dirigido por el abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo, destinó más de 27 mil millones de pesos para la compra de productos medicinales a la droguería Suizo Argentina. Se trata de una empresa que comercializa, a través de su página de internet, “FarmaOnline”, los productos de la compañía de suplementos dietarios Gentech, fundada por Martín Menem.

El informe “surgió a partir de una información que me dio un abogado al cual consultó Spagnuolo”, dijo Méndez a Página/12, conductor del programa Telenueve Investiga, emitido por Canal Nueve. El periodista explicó que el director de la Andis le preguntó al letrado “qué problemas le podría traer firmar expedientes irregulares, con sobreprecios, con cosas que verdaderamente no se estarían comprando”, sostuvo. En esa conversación, Spagnuolo le contó al abogado que había recibido una llamada de Eduardo “Lule” Menem (primo del presidente de la Cámara de Diputados), quien “le sugirió que tenía que hacer una contratación, que ya se iba a dar cuenta”. Luego, según el relato del abogado, Martín Menem lo citó a Spagnuolo en Diputados y le explicitó la situación, tras lo cual “recibió un llamado de ‘Lule’ para ir a Casa Rosada”. Finalmente, Spagnuolo le dijo a su abogado “que no iba a firmar”, y que el primo de Martín Menem le respondió “que no se haga problema, que lo firmaba otra persona”.

Luego de hablar con el abogado, el periodista hizo un pedido de información pública a nombre de su productor acerca de las contrataciones del Ministerio. “Se nos cagaron de risa, nos mandaron estupideces”, señaló Méndez. “Automáticamente, hicimos otro pedido a nombre mío, específicamente sobre la Suizo Argentina. No nos mandaron quién firmó las contrataciones, si son licitaciones o son directas -aunque evidentemente son contrataciones directas-. Pero sí nos mandaron el monto, que son 27 mil millones de pesos hasta principios de julio”, agregó.

Por otra parte, el conductor de Telenueve Investiga señaló la gravedad del negociado millonario que habría tenido lugar bajo la órbita de la Andis. “Me han llamado de mil lugares para bajarlo, pero con ofrecimientos, no con información. Nadie viene a poner la cara. Yo solicité entrevista con Spagnuolo y tengo en mi teléfono los mensajes, pero nadie quiere hablar”, remarcó. “Es gravísimo, recibí muchísimos llamados de la empresa para tratar de frenar el informe, con lo cual estamos en la justa”.

Este escándalo se produce en el marco del brutal ajuste que el gobierno de Milei viene aplicando sobre la Andis. En lo que va del año, más de 300 personas que trabajaban en el organismo han sido despedidas. Además, a fines de mayo pasado, trascendió en la prensa que la gestión libertaria tiene en carpeta el borrador de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la firma de Spagnuolo para desregular las prestaciones para las personas con discapacidad. El proyecto libertario estipula la eliminación del Sistema Único de Prestaciones Básicas, que establece precios uniformes para garantizar el acceso igualitario a los servicios. La iniciativa por el momento se encuentra frenada, tras la protesta federal convocada en aquel entonces por el Foro Permanente Discapacidad, que tuvo puntos de concentración en Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan.