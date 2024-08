Verdaderos nubarrones se ciernen sobre la economía argentina, siempre necesitada del ingreso de dólares. En el mercado de Chicago, el grano sufrió este viernes su novena caída de las últimas 10 jornadas, para perforar los 350 dólares por tonelada.

Por ahora, el precio de la soja no encuentra piso en el mercado de Chicago y este viernes sufrió su novena caída de las últimas 10 jornadas, para perforar los u$s 350 por tonelada.

La mala noticia suma interrogantes a la intención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de retomar la acumulación de reservas en agosto.

Las bajas del poroto se vienen reiterando desde mayo pasado y no hay razones de corto plazo para pensar que recuperen el terreno perdido, sobre todo ante la novedad de que habrá cosechas muy fuertes en los Estados Unidos.

El precio de la oleaginosa retrocedió 0,9% hasta los u$s 346,58, su menor valor en 18 años en términos reales. Mientras tanto, el maíz cae 0,3% a u$s 147,14, pero el trigo asciende 0,8% a u$s 195,75.

La Argentina necesita altos precios de los commodities por la gran dependencia de su economía de la producción agropecuaria.

La cotización de la soja en Chicago afecta de forma directa los precios locales. El precio disponible sobre el mercado doméstico se negocia a valores constantes en niveles de julio del 2019.

Fuerte producción en EE.UU.

A menos de un mes para dar comienzo oficial a la campaña comercial de soja sobre suelo norteamericano, el informe mensual de oferta y demanda de parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) resultó de alto impacto negativo para las cotizaciones de la oleaginosa.

Un reporte de la Bolsa de Rosario indicó que «las nuevas revisiones sobre las proyecciones para la campaña venidera tomaron de sorpresa al mercado, que en la previa no esperaba stocks finales tan holgados como los anunciados por el organismo».

A este escenario negativo se suma la debilidad de la harina y el aceite de soja, cuyos precios cayeron 2% y 14% mes a mes ejerciendo aún más presión sobre las cotizaciones del poroto.