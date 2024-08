Sostuvo que en la instrucción de la causa se pudo demostrar la participación de muchas personas y la forma en que captan a víctimas de la red. Y expresó que están demostradas las preferencias que tienen, en este caso, Roemmers: “Blanquitos, chiquitos y lampiños, cómo pagan comisiones para las presentaciones de menores de edad y otras para mayores de edad. Lo mismo este chico Matías Barreiro”, dijo.

Mazzoni también advirtió que hasta el momento no se llamó a ningún testigo en la investigación y alertó por las actitudes que -según él- tuvo el juez Lijo en el marco de la causa. «Me encuentro con que el doctor Lijo, hasta ahora, solo me humilló, me trató mal, me hizo pasar los peores momentos, el mismo infierno que yo venía denunciando», señaló, según lo publicado por el medio Época.

El hombre también apuntó contra la complicidad judicial al sostener que en la causa «han tomado comparecencias con DNI falsos al imputado Alejandro Roemmers, en ventanilla de Comodoro Py», agregó el medio correntino.