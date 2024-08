CFK declaró en el juicio por el atentado en su contra: «Faltan los autores intelectuales y los financiadores»

El proceso por el intento de magnicidio en 2022 tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. En su declaración, la ex vicepresidenta cuestionó a la Justicia y reclamó por los autores intelectuales: «Estamos solo frente a los autores materiales, siempre el hilo se corta por lo más delgado», indicó.

La ex vicepresidenta, Cristina Fernández, declaró este miércoles en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Durante su declaración habló sobre la violencia que sufrió desde la pandemia y relató cómo vivió el momento en el que Sabag Montiel le gatilla a la cabeza. Además, cuestionó a la Justicia sobre la investigación, donde solo están identificados los autores materiales: «Sería ingenuo pensar que los tres acusados idearon el ataque», dijo y puntualizó: «Faltan los autores intelectuales y los financiadores».

Por otra parte, sostuvo que no tiene deudas con ella, por haber sido la víctima «sino con la democracia» y añadió que «la política sigue siendo una herramienta para cambiar la sociedad y no para estigmatizar ni para matar a nadie».

Fernández declaró por casi una hora y media, habló sobre la violencia simbólica y «no tan símbolica» previo al atentado y también se refirió a la instrucción de la causa que tildó de «desastre absoluto» y señaló a la jueza María Eugenia Capuchetti. En esa línea cuestionó a la Justicia: «Estamos solo frente a los autores materiales, siempre el hilo se corta por lo más delgado», añadió.

También volvió a poner en foco al al diputado de Juntos por el Cambio, Gerado Milman: “Casi como un Nostradamus contemporáneo, deben ser las fuerzas del cielo, presenta un proyecto en agosto criticando la custodia y dice en una parte: ‘No sea cosa que alguien intente matarla y quieran presentarla como una víctima’. Y termina con una frase que decía algo así como: ‘Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina’. Después lo escucharon decir ‘Cuando la maten voy a estar en la Costa’”.

Durante el testimonio, dirigentes y representantes sociales se dieron cita en el lugar en señal de respaldo a la ex presidenta. «Diferentes voces vienen sosteniendo que este juicio juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado», advirtieron desde el Instituto Patria.

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año.

Terminó la declaración de Cristina

Minutos antes de las 11, la ex vicepresidenta finalizó su declaración en los tribunales de Comodoro PY, en el marco de la causa que investiga el intento de atentado del que fue víctima. Al salir, fue saludada por militantes y dirigentes políticos.

10:39

«Dios y la Virgen impidieron que salga el tiro»

La ex vicepresidenta afirmó este miércoles que trata «de no ver» la imagen del intento de atentado en su contra «que muchas veces se repite en los medios de comunicación». Dijo que «seguramente» lo ocurrido «tiene que tener algún impacto» en ella, pero que no se siente traumatizada.

«Tal vez Dios y la Virgen no permitieron que saliera el tiro y los militantes impidieron que (Sabag Montiel) pudiera volver a montar el arma y cargarla», aseveró.

Previamente, habló sobre cómo impactó el atentado a su familia. Según enumeró, se mudó de su casa «a un barrio un poco más amigable que Recoleta», implementó una serie de «cuidados que hay que tener y que antes no tenía», como más «seguridad».

También resaltó que sus hijos y su nieta resultaron afectados por lo ocurrido: «Mi nieta tenía miedo de salir de su cuarto y de que la mataran. Una familia que sufre esto tiene consecuencias».

«Nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podía haber un atentado»

Cristina Fernández afirmó que antes «no tuvo miedo» de ser víctima de un atentado porque «nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podía haber» uno. En este sentido, señaló que fue «ingenua» y que no vio el cambio de época y el aumento de la violencia.

El día del atentado

La ex vicepresidenta recordó cómo fue el momento en que sufrió el intento de asesinato. “Saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice: ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Después me confirmó que había sido un arma y que había capturado a quien la tenía».

Recién entonces, dijo, «me senté a ver televisión y vi la imagen que recorrió el mundo”. Y remarcó que no se dio cuenta de que habían gatillado a pocos centímetros de su cabeza y que «no» vio el arma.

10:03

La ex vicepresidenta criticó la investigación del intento de magnicidio

La ex vicepresidenta cuestionó la investigación del intento de atentado en su contra. Dijo que «la instrucción de la doctora Capuchetti fue un desastre total y absoluto» y cuestionó que la Justicia: «Estamos solo frente a los autores materiales, siempre el hilo se corta por lo más delgado», añadió.

Además, planteó: “Sería ingenuo pensar que los tres acusados son quienes idearon esto. Son sólo los autores materiales” y señaló al diputado de Juntos por el Cambio, Gerado Milman: “Casi como un Nostradamus contemporáneo, deben ser las fuerzas del cielo, presenta un proyecto en agosto criticando la custodia y dice en una parte: ‘No sea cosa que alguien intente matarla y quieran presentarla como una víctima’. Y termina con una frase que decía algo así como: ‘Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina’. Después lo escucharon decir ‘Cuando la maten voy a estar en la Costa’”.

09:50

«La Policía de la Ciudad hacía tareas de inteligencia» alrededor de su casa

Cristina Fernández afirmó que la actitud de la Policía de la Ciudad instalada frente a su vivienda de la calle Juncal era «muy agresiva con los peronistas y familiares» y con los militantes de La Cámpora que llegaban a apoyarla y «muy permisiva con quienes venían a agredir e insultar».

Asimismo, la exfuncionaria agregó que «está comprobado» que la Policía de la Ciudad «hacía tareas de inteligencia» en los alrededores de su vivienda.

09:48

«Me atacaron por ser mujer»

La ex funcionaria recordó que «cuando era presidenta, durante los dos períodos sufrí violencia simbólica» por su condición de «mujer».

En este sentido, aportó tapas de medios periodísticos como la revista Noticias, en los que la atacaban por su género. «Hasta con un ojo negro me sacaron», afirmó. Y agregó: «Fue una violencia simbólica y no tan simbólica».

09:45

CFK afirmó que «los episodios de violencia» comenzaron «después de la pandemia»

Cristina Fernández indicó que los ataques hacia ella comenzaron después de la pandemia y desde entonces, «fueron in crescendo». Entre ellos, recordó «las guillotinas en la Casa Rosada» y las «bolsas mortuorias» y también «la destrucción de mi despacho el día que se discutía en acuerdo con el FMI».

Cristina remarcó que si bien «era clara nuestra postura en contra (del acuerdo), sin embargo, apedrearon mi despacho que, está probado, que había sido marcado». Y agregó que «lo curioso es que durante 30 minutos apedrearon y destruyeron el despacho y ni la Policía de la Ciudad ni la Federal en ningún momento lo evitaron».

09:33

Cristina Fernández llegó a Comodoro Py para declarar en el juicio por el intento de magnicidio.

La ex presidenta declara en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió en 2022 que tiene como acusados a los integrantes de «La Banda de los Copitos».

El proceso

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Fernández era vicepresidenta de Alberto Fernández.

La defensa de la ex mandataria reprochó que «nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes».

«Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado», advirtieron desde el entorno de la ex mandataria.

En el juicio se intentan esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Fernández y, para ello, el Tribunal Oral Federal N° 6 convocó a casi 300 testigos.

Ese extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.

La lista también incluye a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque, mientras Uliarte y Carrizo están acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.

La «Banda de los Copitos» utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la vivienda de la ex vicepresidenta, integrándose en las concentraciones de respaldo.

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año.

Las audiencias se llevan a cabo los días miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.