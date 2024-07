Así lo observa en diálogo con LNM Gustavo Córdoba, referente obligado a nivel local y nacional al momento de consultar sondeos de opinión pública. Dio su visión sobre Milei, el Gobierno nacional, los líderes provinciales, el peronismo y los votantes.

Gustavo Córdoba (*) es referente obligado al momento de hablar de encuestas -y los análisis que surgen desde las mismas-. LNM dialogó en exclusiva con el director de Zuban Córdoba y Asociados sobre las últimas percepciones que los trabajos elaborados por la consultora arrojan sobre el incierto momento político que atraviesan Argentina y la sociedad que la compone.

Milei, LLA y el Gobierno nacional.

¿Qué visión tiene del posicionamiento de Milei frente los mercados? ¿Cuál es la política económico/financiera que pretende el mercado y cuál es la que les ofrece el actual Presidente?

-Creo que el posicionamiento hoy es de suma complejidad. Porque el mercado pretende una rápida salida del cepo y una mayor desregulación de la economía. El problema que tiene el Presidente es que para avanzar -en la reforma integral que él pretendería- necesita contar con dólares que no tiene. El gobierno le prometió dólares a la gente y hoy -a 7 meses de Gobierno- sale Caputo a decirles a los ciudadanos que no solo no le van a dar dólares sino que los van a obligar a vender los que tienen para pagar impuestos. Lo que el mercado ve es que si hoy el Gobierno tiene problemas para pagar los intereses de la deuda entonces no va a poder cumplir con el pago del capital. Hoy está claramente expuesta la fuerte tensión reinante entre los mercados y el Gobierno.

-Hay un diferencial entre la valoración de la gestión del Gobierno y la de la imagen de Milei. Hoy la gestión tiene una valoración del 46% y la de Milei está en un 42%.

-¿Hoy ya hay votantes de Milei “arrepentidos” que reconozcan su decepción?

-No sé si “arrepentidos”, nosotros vemos “negadores”; o sea votantes que están con sentimientos en disputa. Algunos tienen todavía esperanza, aunque no puedan fundamentarla. Estos “negadores” –por razones ideológicas o clasistas- niegan que hoy la están pasando peor que antes. Increíblemente a nosotros hay gente de ingresos bajos que nos dicen que hoy están ganando más plata y que viven mejor que antes, cuando sabemos que no es así, que han perdido mucho de su calidad de vida. Entonces, las pulsiones más presentes en los votantes de Milei se encuentran entre la “esperanza” y la “negación”.

-¿Cómo han impactado las acciones del Gobierno respecto a la distribución de alimentos y a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?

-La crisis del Ministerio de Capital Humano sigue abierta. El Gobierno ha tratado de clausurarla evitando hablar del tema, pero evidentemente al no responder a los requerimientos de la Justicia, el Gobierno de Milei se pone es una situación muy compleja. Hay mala praxis total; no hay defensa comunicacional ni política, solo silencio. De hecho no se le conoce la voz a la ministra Pettovello. Es un dilema de quienes tienen a nivel de comunicación gubernamental una estructura de comunicación digital -que es la más poderosa de últimos tiempos en Argentina- que no hayan podido articular una defensa efectiva en este caso. Parece que cuando tiene viento a favor comunican bien, pero con viento en contra el dispositivo no funciona. Y respecto a la baja de la edad para la imputabilidad nosotros vemos que hay un marcado apoyo en la opinión pública a esta posición. Lo que sí es indispensable es que el debate se dé en el Congreso Nacional.

La mayoría de los votantes de Milei -según lo mostraban las encuestas previas a la elección presidencial-estaban en contra de las medidas privatizadoras y de muchas otras que iban en desmedro de la intervención estatal. ¿Ese parecer se mantiene aún?

-Las contradicciones entre votar en contra de quienes defienden las posiciones estatales y las posiciones de Milei evidencian una contradicción fatal que muestra que la gente quiere un Estado eficiente y políticas públicas de calidad, de primera línea. Lo de Milei es un anarquismo de derecha que actúa contradictoriamente con los principios que expresa. Por ejemplo, promueve la baja de impuestos y los sube, se pronuncia en contra de la emisión monetaria y emite más que nadie, y así. Por otra parte, no hay hoy quienes defiendan de manera efectiva esta visión estratégica de la importancia de las políticas públicas de calidad. Aun así la marcha en defensa de la Universidad pública y gratuita puede ser un indicio de ciertos reflejos presentes e intactos en la sociedad argentina y que quizás lo que está faltando sea quién represente esos reflejos.

«Mileísmo» y «antimileísmo».

¿Cuál sería la referencia opositora en la que podrían recostarse los desencantados de Milei en las legislativas del año próximo? ¿Valora posible una salida “a la francesa” –basada en una coalición “anti” para impedir la llegada de la ultraderecha al poder-?

-Es probable; pero habrá que ver cómo funcionan los egos en juego para poder obtener algún tipo de coalición anti-Milei. No se ha conformado -hasta ahora- un “antimileísmo”. Esto quizás podría estar en formación, pero no se ve cómo ni con quiénes.

¿Existe un “mileísmo” hoy?

-Tengo para mí que el “mileísmo” ha nacido exactamente el día en que salió del recinto la Ley Bases. Lo que no debiera confundirse es el “mileísmo” con el propio Milei; porque el “mileísmo” es Milei; Karina, el gabinete, y los diputados y senadores que le votaron la ley –más algún gobernador suelto-. Quiero decir que el “mileísmo” y Milei son, electoralmente, dos cosas diferentes. No tengo dudas que si Milei fuera candidato a diputado en cada una de las provincias obtendría un poco más del 40%, pero no creo que funcione su arrastre hacia la fuerza “mileísta” –de hecho no funciona casi para nadie-. Como muestra de esta falta de arrastre de Milei hacia el “mileísmo” basta observar las elecciones municipales en Río Cuarto, en donde para la segunda vuelta presidencial Milei sacó casi el 80% y en las municipales el “mileísmo” y sus hombres no llegaban ni al 5%. Ahora habrá que ver si el “mileísmo” en cada provincia logra conformar fórmulas que resulten votables. Yo tiendo a pensar que no.

Peronismo y provincialismos.

-¿Cómo se puede leer el momento actual del peronismo?

-El peronismo a nivel nacional está atravesado por un conflicto de época. Siempre fue un fenómeno político disruptivo que movilizaba y dinamizaba a la sociedad argentina toda vez que la posibilidad de lograr el tan ansiado ascenso social estaba siempre vinculado a los desafíos de representación del peronismo; pero hoy observamos que hay una ruptura con esa idea, sobre todo en los menores de 35 años. No negamos que pueda inclusive ganar alguna elección en un futuro no muy lejano, pero se nota que la representación tradicional está rota, resultándole muy poco atractiva al sector social referido; allí vemos, entonces, un posible momento crítico sobre el cual el peronismo debiera trabajar. Otro aspecto que llama la atención es el lenguaje simbólico político que utiliza el peronismo, se expresa en términos que la mayoría de los menores de 35 años no reconocen como propios, y además es como que el peronismo le habla a la sociedad argentina a un lugar en el cual, quizás, la sociedad argentina ya no está. El peronismo debiera hacer el esfuerzo de ver qué representa y qué le propone hacia adelante a la sociedad argentina, y no solamente a quienes saben qué es el peronismo. Creo que ahí hay un punto muy importante de reconstrucción.

–¿Qué lectura puede hacerse observando el mapa de gobernaciones provinciales presente en este momento político?

-El mapa actual de las gobernaciones provinciales argentinas ha quedado configurado a partir de un error estratégico mayúsculo del año pasado, cuando la mayoría de los gobernadores peronistas decidieron abrirse de la posibilidad de sufrir una derrota electoral si pegaban las elecciones provinciales a las nacionales. Y lo que se logró es que en Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, San Luis, Chaco, Santa Fe y San Juan el peronismo haya perdido. Y hoy vemos que en el mapa de gobernadores solo hay 5 -de 24- en todo el país que son peronistas, una de las menores representatividades históricas. Esto demuestra a las claras –para mí- las dificultades del peronismo para obtener representación territorial.

-¿Nota figuras emergentes en los distintos espacios políticas que puedan venir a reemplazar a los dirigentes desgastados?

-Para comenzar una enumeración -para nada corta- quien primero me viene a la cabeza es, por el peso específico del territorio que gestiona, Axel Kicillof; luego estarían –no necesariamente en un orden de preponderancia- dirigentes como Nacho Torres, el gobernador de Chubut; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el propio Martín Llaryora, también Maximiliano Pullaro; Leandro Santoro y Emiliano Yacobitti, quienes son protagonistas relevantes, y algún otro que se me podría estar escapando. Luego están los casos de Massa, CFK y Macri, a quienes los percibo más como garantes de poder que como actores protagonistas de historias de poder.

-Usted ha advertido que el oficialismo cordobés puede quedar tercero en las próximas elecciones. ¿En qué se basa para señalar esta advertencia?

-Como en Córdoba LLA no integraría personaría política electoral con el PRO y la UCR, esto hace que se pueda pensar en la provincia el escenario que se podría perfilar en tres tercios: por un lado LLA, por otro el residual de lo que quede de JxC –con el juecismo, parte del radicalismo y algo del PRO- , y por otro lado el oficialismo provincial. Estos tercios se presentan –por el momento- muy inestables. Entonces las chances serían tan parejas que cada espacio –de salir primero, segundo o tercero- contaría con las mismas posibilidades. Habrá que ver si LLA logra superar lo conseguido en la primera vuelta pasada. Las chances de Juez y De Loredo –de ir juntos- también podrían rondar un 30%-

¿Es la de Córdoba la elección más importante en el horizonte eleccionario próximo?

-Es una de las tres más importantes. Las otras dos son las de Buenos Aires y las de CABA- esta última por los nombres de primerísimo orden que competirán entres sí-.

¿Hay algún señalamiento último que quiera expresar respecto a un análisis de la relación entre la política y la sociedad actual?

-Hay algo sobre lo cual sí quisiera detenerme un momento, y es que hoy Milei goza de un apoyo muy importante de la opinión pública –que es quizás es el único apoyo que tiene de todos los factores de poder en el país- pero que viene en un proceso decreciente en cuanto a su popularidad. Esto pude representar un problema de gobernabilidad a corto plazo habida cuenta que en los últimos tiempos la paciencia -en general- de la sociedad argentina ha sido un fenómeno menguante. Ocho años aguantó el proceso de CFK y se lo castigó votando a Macri; luego a Macri se le dieron 4 años y se lo castigó votando a Alberto Fernández; y a Alberto solo se le tuvo dos años de paciencia –porque perdió las elecciones de medio término-. Así las cosas resta por verse cuál puede ser el tiempo de ruptura de la sociedad con este gobierno, toda vez que los tiempos de tolerancia son cada vez más escasos.

(*) Magister en Comunicación Política en la Universidad Austral. Analista Político. Comunicación política. Investigación cualitativa y cuantitativa