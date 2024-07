Los datos oficiales del Censo 2022 generaron dudas en relación a la cantidad habitantes que se dieron a conocer en algunas poblaciones de nuestra región debido a los desfasajes respecto a la información brindada y a la realidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los indicadores definitivos, localidad por localidad, de la cantidad de «Población registrada en viviendas particulares», aunque en distintas poblaciones de nuestra región en el departamento San Justo los números no cierran, no ocurriría lo mismo en las poblaciones de nuestra región del departamento San Cristóbal y Castellanos en la provincia de Santa Fe en la que la cantidad de habitantes coincidiría con la existente.

Los datos oficiales que se difunden no se condicen en muchos caso con la cantidad de personas en los padrones electorales, donde se advierte como ejemplo que Colonia Anita según los datos del Censo 2022 cuenta con 5 habitantes, cuando tiene más de 30 personas habilitadas para votar y 12 son las personas que integran la lista comunal entre titulares y suplentes, quienes para integrarla deben estar radicados en la jurisdicción

Otro de los casos es Colonia Vignaud en la que los datos definitivos informados por el Indec es de 631 habitantes, cuando los datos provisorios brindados por autoridades del operativo censal indicaba 1010 habitantes, mientras que en el padrón electoral existen 734ciudadanas y ciudadanos empadronados mayores de 18 años

La intendenta de Seeber también señaló que es mayor la cantidad de habitantes a los 766 informados por el organismo nacional, considerando que un barrio no habría sido tomado, manifestando que esto genera dificultades en los montos de coparticipación que reciben al ser la cantidad de población que fija el Censo uno de los indicadores que determinan los porcentajes que reciben los municipios y comunas.

Por otra parte ciudades como Morteros, Brinkmann y otras poblaciones del noreste del departamento San Justo los datos finales son similares a los datos que arrojaron de manera provisoria al momento de la realización.

Departamento San Justo

De acuerdo a los datos datos oficiales del Censo 2022 que brindó el Indec, en el departamento San Justo, provincia de Córdoba, San Francisco es la ciudad con mayor población con 69.047 habitantes, seguida por Arroyito con 28.007, en tercer lugar se encuentra Morteros con 20.631 habitantes, cuarto Las Varillas con 18.752, y Brinkmann con 11.321 pobladores es la quinta ciudad del Departamento San Justo

Freyre con 7.661 habitantes después de las ciudades, es la primera localidad con mayor población y la sexta en el total departamental, seguida de Devoto, Balnearia y Porteña, todas por arriba de los 5 mil habitantes

Entre los 4 y 2 mil se encuentran La Francia; Tránsito; Sacanta; Alicia; Saturnino María Laspiur; Miramar de Ansenuza, Villa Concepción del Tío; El Tío; Altos de Chipión y Marull

Entre mil y dos mil habitantes El Fortín; La Tordilla; El Arañado; Colonia San Bartolomé; Las Varas; Colonia Marina y La Paquita

Por debajo de los mil habitantes se encuentran Seeber; Colonia Vignaud; Quebracho Herrado; Colonia Prosperidad; Colonia Valtelina; Colonia Las Pichanas; Plaza Luxardo; Toro Pujio; Colonia San Pedro; Villa San Esteban; Colonia Iturraspe y Colonia Anita