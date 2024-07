Lo concreto es que no necesitaba guantes para jugar en aquel equipo. Ni tampoco manos. Ni siquiera pararse en el arco. Durante casi toda aquella Copa, a Holanda le llegaron poco y nada (hasta la final le habían hecho un solo gol, y fue en contra). Pero el día de la final recibió dos: el 1-1 de penal de Paul Breitner y el 2-1 de media vuelta de Gerd Müller. Jongbloed fue señalado porque ni se tiró para intentar evitar ese segundo gol que le daría la Copa a Alemania Federal. “Quien diga que ese tiro era defendible nunca jugó al fútbol”, se defendió siempre.

Argentina 78, tragedia y retiro a los 44 años

Cuatro años después, Jongbloed llegó a Argentina 78 como suplente. Pero el titular (Piet Schrijvers) se lesionó y entonces otra vez se quedó con el arco. Así, ya usando guantes, estuvo en la final que le ganamos 3-1 a una Holanda que ya no tenía a Cruyff (“no viajó porque su mujer no lo dejó”, contaría Jongbloed sobre la ausencia de su amigo). En aquel torneo, ese arquero que quizás no tenía manos, sí tuvo muchísimo coraje: en medio del terror que vivía nuestro país, acompañó en una de sus rondas a las Madres de Plaza de Mayo. Lo contó en 2011 en una entrevista buenísima que le realizó la agencia Télam: «Fui solo. No llevé un cartel ni nada. Yo había escuchado sobre las Madres de Plaza de Mayo. Yo sabía desde Holanda lo que pasaba en la Argentina, todos lo sabíamos. Pero decidimos ir al Mundial. No íbamos a dejar de ir. Porque sino a muchos países no se podría ir en la historia a jugar al futbol. ¡No tendríamos que haber ido a Alemania en el 74! Porque Holanda fue invadida por los alemanes». Dijo que su padre, un sastre comunista, le había dado esa “sensibilidad con todo lo que es pueblo” y durante aquel Mundial 78 escribió una columna para el semanario de izquierda Vrij Nederland.