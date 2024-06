La presidenta de Madres Víctimas de Trata, Margarita Meira, habló sobre la desaparición de Loan Medina, el nene de cinco años que es buscado desde hace 12 días, y lo caratuló como un «caso de pedofilia».

Margarita Meira, presidenta de Madres Víctimas de Trata, habló sobre Loan Medina, el niño correntino de apenas 5 años, que habría sido captado por una red de trata con fines de explotación sexual, según indicó la Justicia federal días atrás tras recabar diferentes pruebas.

Meira es presidenta de la ONG que nació formalmente en el año 2015, que asiste a víctimas del sistema prostituyente, y que también sostiene un comedor en su sede de Constitución, Buenos Aires, que otorga alrededor de 600 viandas por día.

En diálogo con El Grito del Sur, Margarita Meira analizó lo ocurrido con el niño correntino, los problemas que arrastra la investigación, la red de complicidades y las similitudes con otros casos de niños desaparecidos. «Responsabilizo al Estado ausente: hubo un fiscal que no hizo nada y un comisario que actuó de forma incorrecta, expresó la referente de Madres Víctimas de Trata.

«Acá el fiscal no le dio participación al Juzgado Federal, el comisario hizo todo mal y operó para la red de pedofilia. Ese chico no se perdió, lo desaparecieron. Eso está claro, nosotros queremos viajar para allá porque los padres tienen desconocimiento de lo que ocurre y no saben qué hacer. Si Loan fue entregado a la mafia y está en una red de pedofilia, ya fue. La presión que están haciendo los medios y la gente del pueblo está molestando a los funcionarios, entonces algo tienen que hacer. No se puede seguir soportando esta situación, esto es trata y lo sabemos porque desde Madres Víctimas de Trata llevamos muchos casos de pedofilia a lo largo y ancho del país», indicó Meira a dicho medio.

La referente de la ONG responsabilizó al Estado: «Hubo un fiscal que no hizo nada y un comisario que actuó de forma incorrecta. Lo mismo la oficina del Sistema de Búsqueda, que tampoco hizo nada, porque el Alerta Sofía lo pusieron 24 horas después. Acá son todos cómplices, hay que meter a todos presos».

Respecto a donde piensa que puede haber sido llevado Loan, Margarita Meira indicó que cree que el nene puede estar en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay: «Son tres países limítrofes. Pueden haberlo traído a Buenos Aires, es otra posibilidad. La pedofilia está en todo el país. Esto lo manejan los poderosos, los que tienen mucha plata. La trata y la pedofilia financian campañas políticas. Raúl Martins, el ex jefe de la SIDE que secuestró a mi hija en un prostíbulo, está preso por trata de personas en México. Es una mafia muy poderosa y nosotros luchamos contra eso».

Por último la referente aseguró que la trata de personas con fines sexuales se encuentra a lo largo y ancho del país: «En Santa Fe, por ejemplo, logramos que se allanen 17 lugares de OnlyFans. Lo mismo en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Hoy la pedofilia y la trata circulan por esas plataformas. Desde esas páginas web nos llegaron videos de nenes siendo violados, por supuesto hicimos la denuncia y la enviamos al Ministerio de Justicia. Los que nos gobiernan, los que nos tienen que proteger, están involucrados en esto«.