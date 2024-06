Tras una tensa sesión que tuvo represión en las calles, el Senado aprobó la ley de Bases en general tras el desempate de Victoria Villarruel. Los legisladores cordobeses alineados al PRO y Unión Federal, respaldaron el proyecto oficialista. Previamente desde Córdoba, Llaryora también había dado el visto bueno.

Tras una maratónica sesión, el Senado aprobó este miércoles por la noche la ley de Bases en general con 37 votos positivos contra 36 negativos, tras el desempate propinado por vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, en medio de un clima de tensión dentro y fuera del recinto. Durante la madrugada, se avanzó con el paquete fiscal, que tuvo algunas modificaciones.

En el caso de los senadores por Córdoba, tanto Luis Juez como Carmen Álvarez Rivero del PRO votaron a a favor del proyecto. De Unidad Federal, Alejandra Vigo también mostró su aval al megaproyecto.

«No hay registro desde la vuelta de la democracia que en seis meses de gobierno un presidente no tenga un instrumento para armar una hoja de ruta», respaldó Juez al Presidente durante el debate y añadió: «Luego veremos si el instrumento que él eligió funciona, si la economía se reactiva y se sosiega la angustia».

En la misma línea, la senadora Álvarez Rivero respaldó la iniciativa oficialista y celebró la sanción: «Un gran paso para que Córdoba y el país tenga más inversiones, más trabajo formar, más libertad», dijo tras la aprobación de la Ley Bases. Y en la previa, durante el debate destacó: «Hoy las condiciones – el marco- de la Argentina no atraen inversiones. Queremos trabajo, queremos más inversión. Tenemos que liberar un poquito la Argentina y esas inversiones van a llover».

Por su parte, este jueves la legisladora Alejandra Vigo indicó que la ley Bases se trata de una «herramienta» que se le otorga al Gobierno nacional «para su gestión».

«Sabemos que una ley no soluciona todos los problemas de los argentinos, pero considero que esta sanción acompaña la expectativa de una gran mayoría del país. En definitiva, el pueblo argentino es l que pone el esfuerzo para seguir adelante.

“Desde Córdoba, como partido cordobés, venimos acompañando a todos los presidentes con los instrumentos, porque si no, más que ser parte de la solución, sos parte del problema”, indicó Llaryora y añadió: «Nosotros en diciembre no pudimos acompañar la ‘ley bases’ porque había cosas que eran perjudiciales no solo para Córdoba, sino perjudiciales para la Argentina, como claramente de nuevo poner un impuesto de retenciones, un impuesto agregado a la producción”, agregó.

Previamente, el mandatario cordobés se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo con quien habló sobre la reactivación de la obra pública nacional en Córdoba, y finalmente este jueves -mientras se debatía la ley en el Congreso-, firmó un acuerdo de colaboración con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, para avanzar con tres obras viales, claves para su gestión.