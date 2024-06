OSCAR PARRILLI PIDIÓ QUE CREXELL SE ABSTENGA DE VOTAR

El senador de Unión por la Patria por Neuquén, Oscar Parrilli, expresó su profundo rechazo a la Ley Bases y sugirió que la bandera debería estar a media asta porque será recordado «como un día trágico para las pymes».

En ese mismo sentido, alertó sobre los peligros que implique que esta ley avance: «Estamos afilando la navaja para dársela a un mono, más peligroso que mono con navaja. Un presidente con todo lo que dice, que tenga estas facultades delegadas, es muy peligroso», sostuvo.

Además, el senador cargó contra Lucila Crexell, por aceptar la postulación como embajada a la Unesco. «No sé si es delito o no lo que está haciendo. Si queremos tener seguridad jurídica y no queremos tener desprestigio en el Senado, me parece que lo más correcto es que la senadora se abstenga de votar para que no comprometa al resto del Senado en una actitud que desde el punto de vista político, detesto», destacó Parrilli.