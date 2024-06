La Cámara Alta se prepara para debatir el proyecto la Ley Bases -luego de más de 50 cambios- y el paquete fiscal. Cuántos votos necesita La Libertad Avanza para llegar al quórum. Los detalles de la movilizacion al Congreso.

El presidente Javier Milei, a través de su bancada ultraderechista y la ayuda de la oposición light, se enfrentará, una vez más, a la votación de la discutida Ley Bases que ya sufrió medio centenar de correcciones. La Plaza del Congreso será testigo de una marcha en su contra mientras se decide el futuro del Impuesto a las Ganancias, las privatizaciones, el empleo público, la reforma laboral y el RIGI.

El debate en el recinto de la Cámara de Senadores estará disponible a través del canal de YouTube del Senado.

GUILLERMO FRANCOS, INCRÉDULO

Minutos después de que dos senadores de Santa Cruz llamaran a no dar quorum este miércoles, lo que pone en peligro la sesión programada para tratar la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró sorprendido con la noticia y solo atinó a decir que no se guía por «rumores».

«Por dónde han llamado (a no dar quorum), la verdad que es una novedad eso para mí. Eso no sé de dónde salió. Con rumores no me guío«, fue la rápida respuesta que esgrimió Francos ante la consulta de la prensa, con una visible sorpresa por la decisión de los representantes santacruceños.

Sucede que, a tan solo horas del inicio del debate en el Senado, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes estaban en duda de cómo iban a votar, expresaron que no darán quorum para el debate de la ley de Bases y el paquete fiscal. La decisión rompe con el esquema de voluntades que había diagramado el oficialismo.

Ambos legisladores denunciaron presiones por parte del Gobierno nacional y consideraron que ambos proyectos contienen una «trampa legislativa».

«Dentro de esa ley hay centenares de leyes. En el eventual caso de que tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados, como por ejemplo que no se privatice Aerolíneas Argentinas, que no se privatice el Correo, todo cambio que hagamos va a volver a la cámara de origen, es decir a Diputados, que puede ratificar el texto original. Es decir, pueden volver a hacer que se privaticen y todos los cambios eventuales que hagamos los senadores van a ser completamente en vano. Esa es la gran trampa que tiene esta ley», señaló Carambia en un video publicado en Instagram.

El senador santacruceño explicó que hace una semana, cuando el Gobierno necesitaba los dictámenes en la Cámara alta, acordaron firmar en disidencia para que los proyectos pudieran tratarse. A cambio de eso, el Ejecutivo aceptó que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras.

«Hoy lo quieren cambiar. Es decir, ya no quieren cumplir lo que se había pactado. Eso nos da a pensar que todos los cambios que hagamos los senadores en favor del pueblo mañana no van a ser respetados», consideró Carambia, quien además reveló que hace varios días vienen sufriendo presiones por parte del Gobierno.

«No cumplieron y ya hoy quieren cambiar lo que habíamos acordado. Quieren cambiar el artículo de minería. Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar seguramente el artículo que habíamos hablado. Es más, ayer hasta la fueron a ver a Natalia (Gadano) para decirle que había una intención de cambiar el artículo», comentó Carambia.

Por último, el senador remarcó que tanto él como Gadano consideran que la prioridad no es la Ley Bases sino los jubilados, y pidieron al resto de los senadores no dar quorum en la sesión convocada para este miércoles.