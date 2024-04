El gobernador de La Rioja habló de la necesidad de renovación que afronta el peronismo para consolidarse como una oposición sólida.

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, sugirió la idea de una «gran marcha patriótica nacional» en contra de las políticas de ajuste para plantearle al presidente Javier Milei la necesidad de una «modificación de la política argentina».

En una entrevista en El Destape Radio, también señaló que el peronismo debe renovarse para consolidarse como una oposición sólida a las ideas de ultraderecha: «Al peronismo hay que renovarlo, hay que renovar nuestro concepto. Ya lo planteaba el general Perón, hay que actualizar la doctrina permanentemente». Como forma de renovación del movimiento peronista, el mandatario sugirió la incorporación de los sectores juveniles. «Queremos que ellos sean partícipes de un proceso de modernización y de actualización de nuestra propia doctrina», agregó.

Debido al marcado apoyo que tiene Milei en redes sociales por parte del sector más joven de la población, Quintela subrayó la importancia que tienen las nuevas tecnologías en esta época a la hora de hacer política, por lo que busca «generar un esquema de participación de los jóvenes» como forma de renovar al peronismo. «Hay muchas caras nuestras que han cansado, tenemos que corrernos un poquito para que los jóvenes y los adolescentes asuman la responsabilidad que tienen que asumir de prepararse para poder conducir los destinos de un municipio, de una capital, de una provincia o de la nación», añadió en consonancia.

Su gestión en la provincia

Por otra parte, el gobernador señaló que desde el Gobierno Provincial continúan trabajando para controlar los casos de dengue ante la brutal suba de casos en todo el país. En este sentido, una de sus políticas más destacadas en la lucha contra el mosquito es el programa Manzanas Saludables, el cual se encarga de visitar distintos barrios de la provincia en busca de casos de dengue y concientizar a la población de los distintos métodos que hay para evitar la proliferación del dengue.

«Van por manzanas donde se detecta algún caso, se descacharrea y se fumiga, luego se le instruye a todos los vecinos cómo deben actuar para evitar la propagación del dengue. También hemos comprado un equipo de repelentes y estamos en la búsqueda de comprar 10 mil vacunas para vacunar a la franja etaria en las que esta vacuna dio un resultado positivo», afirmó Quintela.

Con respecto a las políticas económicas, el gobernador se refirió a la implementación de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que tendrá lugar en su provincia luego de haber aprobado el proyecto en febrero de este año. En este sentido, indicó que este instrumento financiero tendrá circulación a partir de mayo. «Vamos a ir paulatinamente incorporando al circuito financiero de la Rioja los chachos. Primero serán los funcionarios, los intendentes, los diputados, el gobernador, que recibirán un porcentaje de su salario, luego serán algunos empleados jerarquizados y así sucesivamente hasta que la gente le tome confianza al bono», explicó.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador se refirió a una de sus medidas más exitosas en la provincia, que es la creación del ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social. A raíz de la creación de este ministerio, el acceso a la vivienda propia se afianzó como una política sólida, al punto de que el 76% de los riojanos son propietarios de sus hogares: «La Rioja es la provincia que mayor propietarios de sus viviendas tiene en la República Argentina, La última, paradójicamente, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Las políticas de Milei

En relación al Pacto de Mayo, al cual Milei convocó en el marco de la apertura del 142ª período de sesiones ordinarias del Congreso, Quintela aseguró que desde La Rioja no participarán debido al carácter extorsivo que posee el pacto: «No es una convocatoria a un pacto, es una convocatoria a la firma de una imposición del actual presidente. Nosotros no estamos de acuerdo ni con la Ley Bases, ni con el DNU, ni con este pacto que quiere imponer el presidente». Cabe destacar que, previamente, el gobernador comparó al Pacto de Mayo con el Consenso de Washington y aseguró que no posee ningún beneficio para la sociedad.

Por último, y en relación a la decisión del gobierno de Milei de restituir el Impuesto a las Ganancias a través de la nueva Ley Bases, el mandatario riojano aseguró que desde la provincia no van a acompañar esta decisión: «Nuestros legisladores no van a votar el Impuesto a las Ganancias porque lo decidimos ya oportunamente. Y más cuando se baja inclusive la base imponible a 1.200.000 pesos. Con todo gusto hagamos un impuesto a la riqueza si se quiere, pero no al salario».