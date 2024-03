Incertidumbre y preocupación en el CONICET por nuevos despidos. Podrían ser más.

Se registraron cerca de 90 nuevos despidos a trabajadoras y trabajadores administrativos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) durante la jornada de este viernes, según informó ATE Conicet Nacional en un comunicado oficial. Se suman a los 50 administrativos dados de baja hasta el momento y la importante reducción de becas (se anunciaron 1.300 y se garantizaron solo 600). «Despiden sin que les importe», apuntaron desde el gremio estatal. «Les van a dar los números, pero el índice de desempleo va a subir un 30% más», sostuvieron.

Los telegramas de despido fueron firmados por el presidente del organismo, Daniel Salamone; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el Secretario de CTI, Alejandro Cosentino. «Desde Ate Conicet rechazamos categóricamente los despidos anunciados e informamos a las autoridades que llevaron a cabo la decisión de despedir trabajadoras y trabajadores que la obediencia debida no sólo les hace cómplices sino protagonistas del plan sistemática de destrucción del Estado Nacional y de los derechos del pueblo argentino que está llevando a cabo el Gobierno de Milei», denunciaron.

Al mismo tiempo, denunciaron que la decisión de despedir trabajadores «se realizó contrariando lo dispuesto por el Directorio» -es decir la máxima autoridad del organismo- y también de los directores de los Centros Científico Tecnológicos (CCT) e institutos del país. «Exigimos la renuncia del Presidente, Daniel Salamone«, apuntaron.

«Hubo alrededor de 90 despidos. Del resto de los trabajadores administrativos que se les vencían los contratos, a algunos los prorrogaron hasta diciembre y a otros no. Hay contratos prorrogados por solo dos meses, por ejemplo. La situación es muy dramática«, contó Nuria Giniger, secretaria General de ATE CONICET CABA a El Destape. A su vez, apuntó contra el gobierno nacional por despedir «independientemente» de lo expresado por el Directorio «que salió a repudiar el intento de despidos» hace unos días y también diferenciándose de directores de institutos y los CCT de todo el país, quienes sostuvieron el último miércoles que «no iban a entregar listas de despidos».

Frente a la dramática situación en CONICET, el próximo lunes 25 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, las y los trabajadores se concentrarán en el Polo Científico de Capital Federal y de las diferentes jurisdicciones para exigir la reincorporación de las y los despedidos. «Convocamos a una enorme movilización de trabajadoras y trabajadores y de todos aquellos y aquellas que defienden al organismo para exigir la reincorporación de los despidos y la renuncia de Salamone, que da muestras más que probadas de su incapacidad de conducir el Consejo Nacional y de que no le interesa que siga siendo el organismo más importante del sistema científico-tecnológico público ni el reconocimiento internacional», sentenció Giniger.

Desde CONICET estiman que, más allá de los 90 despidos anunciados, la lista puede ampliarse en las próximas horas según pudo conocer El Destape. «Es una primera lista de gente de Capital Federal, faltaría saber cuántos despidos hay en el interior del país. Parece ser que están llegando más telegramas en algunas dependencias del CONICET que no están en esa lista… Están todos azorados», manifestaron. La idea es aguardar hasta el próximo lunes para la confirmación oficial de la cifra. Al momento de la movilización, también podrían llevar adelante una asamblea -todavía no está confirmada-.

Por otro lado, se espera que el lunes se dé la confirmación de la renovación de los contratos que seguirán en sus puestos de trabajo. «Están renovando contratos a diciembre y otros a mayo. Hay gente a la que le renuevan contrato por dos meses», denunciaron. «Llegó una lista impresionante de gente que no estaba contratada en el último año, más allá de que no se justifica el despido. Gente que trabaja hace 15 o 20 años en Conicet. Están despidiendo gente que trabaja, que no son ‘ñoquis’ como dicen. Es tan doloroso ver que la gente se queda sin trabajo. Les van a dar los números, claro que le van a dar los números y también va a bajar la inflación pero el índice de desempleo va a subir todavía más«, apuntaron.

Asimismo, las y los delegados de ATE de ambas listas, tras reunirse en la Sede Central este viernes, solicitaron un encuentro para el mismo lunes 25 con el Dr. Salamone por los despidos y el cese de los brutales recortes. También se mantuvieron diversos cónclaves, presenciales y virtuales, para que el resto de las provincias puede participar de las decisiones sobre el plan de lucha que llevarán adelante. «Hay mucho dolor y desconcierto», concluyeron.