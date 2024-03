La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se encontraba dado una nota periodística en la radio cuando comenzaron a escucharse ruidos de marcado de números. «Es gravísimo», afirmó

Un día después de que se conociera el atentado contra una integrante de la agrupación HIJOS, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció en vivo que le estaban interviniendo el teléfono durante una entrevista radial que estaba brindando en ese mismo momento. «Es gravísimo», afirmó.

La situación se dio cuando esta mañana Carlotto atendió un llamado del programa Wake Up por la radio Delta 90.3, que conduce el periodista Mauro Federico. Al poco tiempo de comenzada la entrevista, del lado de la línea de la titular de Abuelas comenzaron a escucharse ruidos de marcado de números, evidenciando que su teléfono se encontraba intervenido.

«Saben que mi teléfono está evidentemente intervenido», afirmó Carlotto inmediatamente apenas comenzaron a escucharse los ruidos de marcado. Federico intentó proseguir la entrevista, pero los ruidos volvieron a sonar insistentemente. «Digan que están intervenidos nuestros teléfonos», reiteró la dirigente de derechos humanos.

«Lo que pasa es que no quieren que hables. Te quieren silenciar», afirmó el periodista. «Claro. No les conviene. Nuestro trabajo es en paz», respondió Carlotto mientras los ruidos seguían apareciendo, y agregó que lo que estaba ocurriendo «es gravísimo». «Es bueno que la gente se entere», afirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, señalando que sus teléfonos «están intervenidos. Están escuchando y no quieren que hablemos».»La intervención de la intimidad del ser humano, que tiene que tener libertad de acción… Con esto están demostrando la clase de situaciones que están pasando en Argentina», concluyó Carlotto, antes de tener que cortar la conversación debido a que se le hacía imposible hablar.