El documento leído tras la reunión en Puerto Madryn, enumera detalladamente los recursos que aporta la región al país, y como advertencia al programa del Gobierno de Miei, indica que «el ajuste fiscal no garantiza por si solo ningún desarrollo

Gobernadores patagónicos se reunieron este jueves en Chubut, para unificar posiciones de cara al encuentro con el presidente Javier Milei, y concretar una agenda común con relación a las principales áreas productivas de la región.

La segunda cumbre de mandatarios sureños se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn y tuvo como ejes centrales una nueva ley de coparticipación, la transición energética, el fomento de la inversión privada y continuidad de la obra pública.

La reunión se llevó adelante en el Hotel Rayentray, ubicado en la costanera madrynense, donde se hizo presente el gobernador chubutense, Ignacio Torres, quien fue el anfitrión del encuentro al que asistieron los mandatarios de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Entre los presentes, se destacó la del co secretario de la CGT, Héctor Daer.

«Acuerdos sin condicionamientos»

«La región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una estructura acorde. El ajuste fiscal, por sí sólo, no garantiza ningún desarrollo. La producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos», manifestaron los mandatarios provinciales a través de un documento conjunto.

En esa línea, los gobernadores patagónicos advirtieron: «Si la determinación política del Gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos, debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades».

En tanto, en el documento, los gobernadores resolvieron «asumir en plenitud las potestades reconocidas en la Constitución Nacional» y proclamar «la necesidad de llevar adelante un programa de desarrollo productivo gestado desde los propios estados» provinciales.

A su vez, aseguraron que están dispuestos a acuerdos en la medida de que «no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos».

«Reafirmamos ese compromiso, como así también el de defender las provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos», señala al documento de los gobernadores que participaron de la reunión.

«Un país federal»

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión con sus pares, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó: «Hoy tomamos la decisión de darle un marco de gobernanza a la región para ayudar a la Nación a salir adelante».

«Esto no es una discusión liberal, del PRO, peronista o radical, esto es refundar de alguna manera las concepciones más básicas de un país federal. Venimos a mostrar que hay una Argentina productiva más allá de la General Paz», dijo el gobernador chubutense.

A su turno, el mandatario rionergrino Alberto Weretilneck, expresó: «No tenemos ánimo separatista ni de conflicto, pero el gobierno debe entender que no hay Argentina sin Patagonia. Mandamos nuestro petróleo pero después tenemos que pagar mucho mas caro. Esta unidad de hoy tiene que ver con ser respetados y que no nos echen la culpa de los males del país«, añadió.

Y continuó: «Se nos acusó de despilfarrar recursos y de otros males. No me gustan la estafas mediáticas, más parece que los males del país son responsabilidad de los gobernadores», sostuvo Weretilneck.

El motivo de la Cumbre tuvo que ver con unificar posiciones respecto a temas clave para la zona patagónica de cara a lo que será la reunión con el Presidente