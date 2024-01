El fallo firmado por la jueza Maria Eugenia Capuchetti -que investiga el atentado a CFK- también sobreseyó al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al ex secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y al Fiscal General, Juan Bautista Mahiques.

El ex presidente Mauricio Macri, su ex ministro de Justicia, Germán Garavano, el asesor judicial prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y otros ex funcionarios macristas fueron sobreseídos en la causa de la llamada «Mesa Judicial», que investigaba si el gobierno de Cambiemos había presionado a jueces para lograr fallos favorables.

La noticia se conoció tras el fallo emitido por la jueza María Eugenia Capuchetti, firmado semanas atrás pero que recién trascendió este lunes.

La sentencia de Capuchetti argumentó que los jueces afectados declararon no haberse sentido presionados ni haber modificado sus decisiones judiciales por presiones del gobierno macrista. También señaló que estos magistrados no hicieron la denuncia en ese momento, pese a que técnicamente están obligados por ser funcionarios públicos.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, sostuvo el fallo de la jueza, según fue citado por Infobae.

“Tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”, agregó la jueza que tuvo a cargo la instrucción de la causa por el atentado contra Cristina Kirchner.

Además, valoró que no puede considerarse como presión los comentarios en la prensa sobre esos magistrados. “Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. “Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada”, se advirtió.

El fallo de Capuchetti también sobreseyó al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al ex secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y al Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

Aun así, la sentencia de la magistrada fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi, quien señaló que todavía quedaban pendientes medidas en curso para investigar a los acusados y apuntó especialmente contra la situación de Rodríguez Simón.