El ministro del Interior supeditó el envío de fondos a la aprobación de los proyectos y decretos enviados por el Gobierno de Javier Milei. Apuntó además contra la Justicia de Trabajo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió hoy al Congreso que «no entrará un peso mas» al país sino aprueba la ley ómnibus presentada por el Gobierno de Javier Milei, y que no se «puede esperar cuatro años más». En tanto, adelantó que desde el Gobierno están haciendo «un esfuerzo para tener lista la ley» ómnibus con «media sanción en enero». Por otra parte, acusó a la Justicia del Trabajo de no hacerse «cargo de la situación que vive la Argentina», tras el fallo contra el capítulo de la reforma laboral del DNU de desregulación económica

«No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado», consideró Francos, quien alertó que «no hay tiempo», ya que «si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo un año, no entra más un peso«.