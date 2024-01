El Gobierno de Córdoba de Martín Llaryora dio de baja alrededor de 600 contratos de trabajadores de la administración pública, según informaron sindicatos cordobeses y medios especializados en gremios. Ante ese contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba anunció un paro activo para el próximo martes 9 de enero.

Distintas organizaciones gremiales firmaron un comunicado el viernes pasado al que titularon «¡Basta de despidos! Que el ajuste no lo paguen los trabajadores». Allí, denunciaron los despidos de estatales, que según el portal Info Gremiales son «alrededor de 600».

«Se ha dado de baja a trabajadores que ejercen representación gremial, por lo que poseen Tutela Sindical, expresamente protegida por el artículo 48 de la ley 23551″, expresaron los gremios en un comunicado. Allí, exigieron «la reincorporación inmediata de todos los trabajadores» y que se respete «de forma irrestricta la tutela sindical de los representantes gremiales». Además, se declararon «en estado de alerta y sesión permanente».

El Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) informó luego la reincorporación de «compañeras embarazadas, incluso de alto riesgo, y las que están en período de lactancia». Sin embargo, advirtió en sus redes sociales: «Aguardamos la apertura del espacio de diálogo con el Gobierno para analizar todos los casos restantes».

Por su parte, ATE Córdoba anunció un paro activo para el próximo martes. “Va a ser una medida de fuerza acorde a la respuesta que las y los trabajadores debemos darle a un gobierno provincial que está despidiendo masivamente en Salud, en SENAF, en el Polo de la Mujer, y en todo el territorito provincial. Rechazamos también en relato oficial que pretende imponer que los despidos son justificados porque las y los despedidos son ñoquis, vagos o militantes de determinado gobierno. No, son trabajadores probados que cada día cumplen sus funciones, no son una planilla excel, detrás hay familias. Todos estos despidos son injustos porque el gobierno no puede acreditar ninguna falta real, nadie está despedido por justa causa”, dijo Giuliani, ante el requerimiento de la prensa», dijo el secretario General, Federico Giuliani, en una conferencia de prensa.

“No vemos el ajuste en la política que habían anunciado. Y si encima le agregamos el supuesto superávit de 900 millones de dólares que dejó Schiaretti, según sus propias palabras, no vemos que falte plata como dice Llaryora. Alguien está mintiendo acá”, agregó el dirigente gremial, quien, además, repudió «el saqueo del bolsillo de los trabajadores con el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y al APROSS»

El Gobierno de Córdoba justificó las bajas de contratos con un comunicado, en el que apuntó al elevado nivel de ausentismo al señalar que «hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado ese ausentismo promedio es del 8%».

Y agregó que el 31 de diciembre vencían muchos contratos, se tomó la decisión de no renovar y someterlos a evaluación por motivos de «ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica».

«Mientras un médico del sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias en el ámbito público el promedio, en el año 2023, es de las 8,3 consultas diarias«, remarcó el comunicado que citó Info Gremiales.