La figura internacional lanzó la acusación por Twitter y prometió judicializar el caso

El filósofo francés Eric Sadin denunció el domingo en su cuenta de Twitter que Clarín publicó una entrevista con «cosas que nunca» dijo. «Esto es inaceptable», sentenció Sadin al mostrar una foto de la nota publicada. Pero en las últimas horas, el diario le contestó con un duro descargo sobre lo sucedido.

El sábado salió publicada una entrevista al filósofo en Clarín, titulada: «Eric Sadin: ‘“La inteligencia artificial promete guiar nuestras vidas hacia la mayor eficiencia y comodidad imaginables’”. Allí, Sadin dijo, según la nota: «Estamos cerca de entrar en los reinos del transhumanismo. El principal reto será la fusión entre el cerebro humano y el ordenador, dando lugar a una realidad superior: la superinteligencia».

«No dije ni la mitad de lo que se publicó en esta entrevista para Clarín. Nunca hablo de ‘superinteligencia’ y nunca dije esas cosas sobre el transhumanismo. Es totalmente antiprofesional«, expresó Sadin el domingo, y agregó. «Nunca he hablado con esta persona (Flavia Tomaello) y ha creado una especie de entrevista ‘falsa’. Las tres cuartas partes de los comentarios no son míos y los desapruebo. Un gran error del diario».

Luego, la periodista Flavia Tomaello mostró un mensaje que le mandó el propio Sadin, para exponer que sí habían tenido contacto. «Hola Flavia. Vi en Twitter que su artículo apareció hoy en Clarín. Me alegro. Si también está en la edición empresa me gustaría recibir el PDF o una imagen de la página», le dijo el filósofo francés.

Sin embargo, Sadin respondió el tuit de la periodista del diario Clarín. «No es honesto, no lo leí ayer por la tarde, lo descubrí esta mañana, lo judicializaré. Nunca hablamos juntos, ¡¡¡Nunca!!!», contestó.

«Al diario Clarín, le exijo una explicación y una disculpa pública por una supuesta entrevista a una persona con la que nunca tuve trato y que me está haciendo decir cosas que nunca dije y que desapruebo. Esto es inaceptable», siguió. Después, explicó: «Esta mujer se puso en contacto conmigo en septiembre para hacerme una entrevista sobre ‘La era del individuo tirano’. Le dije que no tenía tiempo, pero le envié una entrevista que hice en Francia en 2021, en la que no hay ninguna palabra sobre IA o transhumanismo. Ninguna de esas cosas son palabras mías«.